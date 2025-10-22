La Xunta proyecta invertir 11,4 millones hasta 2028 y concentra el gasto en los puertos

El proyecto de presupuestos de la Xunta de Galicia para 2026 recoge una docena de inversiones para O Morrazo, algunas de las cuales están en ejecución. El grueso de los proyectos son plurianuales y Portos de Galicia es el ente que concentra el mayor esfuerzo inversor, con obras en los tres municipios de la comarca.

En total el documento refleja la intención del ejecutivo gallego de invertir hasta 11,4 millones de euros entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2028. De esa cuantía, más de 9,2 millones están asignados a infraestructuras y dotaciones portuarias y la mayoría de partidas se trasladan desde las cuentas del actual ejercicio porque no llegaron a ejecutarse.En el capítulo sanitario llama la atención el anuncio, a última hora de la tarde, de una reserva de 600.000 euros para el futuro Centro Integral de Saúde (CIS) de O Morrazo, que se deberá levantar en A Rúa pero que todavía carece de terrenos.

La mayor cantidad de dinero para una obra nueva la aporta la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, con 500.000 euros para iniciar la ejecución de las sendas peatonales comprometidas en las márgenes de las carreteras generales como la PO-551, PO-313 o PO-315. En total se planifica una inversión de 3,5 millones, a 1 millón cada año a partir de 2027. Si se cumplen los compromisos del departamento autonómico las primeras sendas en ejecutarse serían la de Broullón, con una longitud de 2,4 kilómetros en la PO-313 a su paso por Moaña, y la que enlazará Lapamán con el entorno de Portomaior, un tramo de 1,7 kilómetros en la PO-551 en Bueu. La previsión de Infraestruturas es que los dos proyectos se sometan a información pública este mismo año. Solo la senda de Bueu ya significaría una inversión de 700.000 euros.

Los bateeiros de Moaña deben refugiarse en San Adrián durante los temporales por falta de abrigo. / SANTOS ALVAREZ

En cuanto a las obras que ya están en ejecución, destacan los 833.450 euros que destina la Consellería de Sanidade a acabar de pagar el nuevo centro de salud de Sisalde, en Moaña, que está muy avanzado. Si se cumple la última fecha prevista el grueso de los trabajos concluirían a finales de noviembre. A continuación comenzaría el proceso para equiparlo con mobiliario y material médico y sanitario antes del traslado de los facultativos y la puesta en servicio. En total Sanidade invirtió 8,3 millones de euros.

En cuanto a Portos de Galicia, destina para este 2026 hasta 537.930 euros a la última anualidad del arreglo estructural que se está acometiendo en la cara exterior del muelle de bateeiros de A Mosqueira, en el centro de Moaña. En ese mismo entorno comenzó la reforma integral de la nave de deportes de la Sociedade Deportiva Tirán de remo. La aportación de Portos para esta obra será, el próximo año, de 159.568 euros. Los trabajos arrancaron en septiembre y se atajará las graves filtraciones de agua de esta instalación.

También para A Mosqueira se reservan 10.000 euros en una partida para la histórica demanda de un pantalán flotante que permita ampliar el número de amarres. Se trata de una consignación simbólica mientras se tramitan los permisos de otras administraciones y para poder contratar la redacción del proyecto en el caso concluir todo el proceso administrativo. Este pantalán tendría un coste total de 1,6 millones de euros. Lo mismo ocurre con el abrigo del muelle de Domaio. Los presupuestos recogen 10.000 euros para 2026 y luego un total de 2,2 millones para el bienio 2027/28. En estos momentos está en marcha la ampliación del muelle de San Adrián (Vilaboa), donde se refugian los mejilloneros de Domaio durante los temporales y que está en su recta final.

En Cangas la gran novedad es la previsión de ampliar el espacio de amarre en el muelle de pasajeros. Desde Portos de Galicia explican que se trata de una demanda de las navieras y para 2026 se reservan 10.000 euros para poder empezar la tramitación. La previsión es destinar hasta el año 2028 un total de 1,5 millones a esta ampliación.

En el puerto de Cangas se recoge otra consignación de 10.000 euros para la mejora de la nave de rederas, cuyo presupuesto total es de 1,1 millones de euros.

En la parroquia de Aldán, Portos traslada de los presupuestos de este ejercicio una partida de 50.261 euros para ampliar la nave de deportes náuticos del club de piragüismo. También recupera de este año, porque no se ejecutó el gasto, 50.000 euros para nuevos departamentos de marineros y la remodelación de la lonja. Estos dos proyectos supondrían una inversión total de 250.261 euros y 1,2 millones de euros respectivamente.

La Conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue, con el alcalde de Bueu para presentar una de las sendas peatonales que se ejecutarán en el año 2026. / Gonzalo Núñez |

En Bueu la Xunta de Galicia concluyó este año la ansiada ampliación y rehabilitación de espacios del Museo Massó. Las inversiones para 2026 pasarán por la nueva senda peatonal entre Lapamán y Portomaior y de nuevo aparece la estabilización o segunda fase de la regeneración de la playa de Pescadoira. Aparecen consignados nuevamente 10.000 euros mientras se tramitan los permisos con Costas y un total de 78.844 euros hasta 2028. Ese plan de inversiones recoge la reparación de la cubierta y la ampliación de la nave de rederas, una actuación a la que se había renunciado a principios de 2024. Ahora se recupera con una partida de 10.000 euros para 2026 y 430.000 euros para el bienio 2027/28.

Los presupuestos recogen además una partida ya anunciada de 200.000 euros para la restauración de la capilla original de San Xaquín en la isla de Ons, además del contrato plurianual de 1,7 millones para obras de mejora en el archipiélago.

Estas son las partidas específicas y a lo largo del próximo año pueden habilitarse fondos de reservas genéricas. Por ejemplo, el Concello de Bueu tiene muy avanzados los trámites con la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas para la cesión de tres solares en As Lagoas para la construcción de vivienda protegida. Y con esta misma consellería y Augas de Galicia se negocia la mejora de la calle Pazos Fontenla.