Los vecinos ya pueden alegar contra la subida de la basura en O Morrazo

Ya está abierto el plazo para que los vecinos puedan presentar alegaciones a la nueva ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de la basura, que aprobó de forma inicial, el pasado lunes día 13, la Mancomunidad de O Morrazo para los municipios de Cangas, Moaña y Bueu, en una asamblea llena de disturbios, con más de un millar de personas protestando en el Concello cangués (tiene la presidencia rotatoria de la entidad supramunicipal) contra la subida de la tasa y de la que salieron escoltados por la Unidad de Seguridad de la Guardia Civil los gobernantes integrantes del BNG, PSOE y EU. El Boletín Oficial de la Provincia publica este miércoles el anuncio con esta aprobación inicial de la ordenanza que se somete a información pública durante el plazo de 30 días para que se presenten las reclamaciones que se estimen oportunas.

El expediente estará a disposición de cualquier persona en la sede electrónica de la Mancomunidad (mancomunidadedomorrazo.sedeelectronica.gal/board), que tiene su sede física en el polígono de A Portela, en Bueu.

La tasa contempla una subida de 67 a 126 euros para las viviendas y la multiplica para la hostelería con cuotas fijas de 200, 400 y 500 euros y variables de 252 hasta 2.508 euros según la superficiede hasta 100, de 100 a 200, más de 200 o más de 500 (incluyendo terrazas) . En el sector hay quejas porque se incluyen las terrazas y enseguida los locales saltan de un epígrafe a otro que les obliga a pagar más. Las fábricas y talleres también sufren un aumento importante con cuotas fijas de 400 y variables de 919, 1.838 y 3.677 si son de hasta 500 metros cuadrados, llegan a 2.000 o superan esta superfice, respectivamente.

En el caso de los alojamientos, las viviendas turísticas pagan 200 euros y los hoteles 400 de cuota fija y 60 de variable (plaza/año) que se rebaja a 15 para los camping, sube a 115 para las residencias asistenciales y es de 23 para centros de día. Los comercios en general, que hasta ahora pagan casi 87 euros, pasan a tributar 200 euros de cuota fija. La ordenanza aplica una cuota fija de 780 euros para los bancos y también para los centros educativos de 200 a 400 dependiendo de la superficie (con menos de 300 metros pagan 200 euros) y se les aplica otra variable de 324 o de 927 euros si tiene o no servicio de comedor.