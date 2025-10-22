Sanidade acepta reunir la comisión del centro de salud de Moaña y nombra 4 integrantes

La Consellería de Sanidade, a través del gerente del Servicio Galego de Saúde (Sergas), José Ramón Parada, ha aceptado reunir la comisión de seguimiento del convenio de construcción del centro de salud de Moaña en Sisalde y ha remitido una carta en este sentido a la alcaldesa, Leticia Santos (BNG) que después de reiterar la solicitud de reunión a la Xunta en tres ocasiones desde marzo, sin respuesta, optó por convocarla de forma unilateral en dos ocasiones, la primera el 5 de agosto en el Concello y con plantón de la Xunta, bajo amenaza de presentar un recurso contencioso administrativo por incumplimiento del convenio. La segunda fue el 21 de octubre pero el Sergas rechazó la fecha y hora.

Santos quiere reunir la comisión para que la Xunta confirme la inclusión de las urgencias en el nuevo edificio ya que sigue sin garantizarlas. Vecinos y Concello reclaman desde hace casi 4 años, con concentraciones semanales ,el regreso de las urgencias que siguen en Cangas desde la pandemia. En la carta, el Sergas confirma la designación de sus representantes para esa comisión cuyo fin es garantizar el adecuado cumplimiento del convenio de construcción del centro. De ahí que la Xunta considere ahora oportuno reunir esta comisión, integrada por representantes de Xunta y Concello.

En la carta le informa de que por parte del Sergas estarán Parada Jos; el gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente; y para dar cobertura a las cuestiones técnicas, la subdirectora de Inversiones, Belén Suárez Massó; y la jefa del Servicio de Patrimonio, Mercedes Carracedo. Desde el Sergas piden a la alcaldesa que comunique la designación de las personas que representarán al Concello para proceder a la convocatoria formal.

La respuesta de la alcaldesa no se ha hecho esperar con una nueva carta. Asegura que ya en comunicaciones anteriores se trasladó que los representantes del Concello son ella y el primer teniente de alcaldesa, Daniel Costas y añade que el Sergas incumple la cláusula octava del convenio que especifica que cada administración estará representada en la comisión por dos personas y no cuatro como designa la Xunta. Añade que esto se puede corregir, pero les reprocha que sigan sin establecer la fecha de celebración. En la última carta del Concello del 9 de octubre, le daba una última oportunidad a la Xunta, como paso previo a la interposición del recurso, para convocar la reunión y ofrecía cualquier día de la semana del 20 al 26 de este mes, incluso desplazarse ellos a Santiago. Por eso que ahora les recuerda que tienen de plazo cualquier día de esta semana, hasta el 26 de octubre, y si no dan una fecha alternativa incumplen dicho convenio.

Desde Sanidade recuerdan que siguen a la espera de que el Concello, a través de la concesionaria, ejecute la acometida del agua al nuevo centro de salud, ya que compromete la finalización del edificio, que la Xunta tiene previsto para noviembre. Sanidade entiende que el Concello bloquea la acometida como protesta por las urgencias. Ayer se reunió de nuevo la Mesa Local da Sanidade en el Concello en donde se dio cuenta de los escritos, se habló de una gran movilización para el 14 de diciembre cuando se cumplen 4 años de protestas y de que siguen pendientes de la reunión con el grupo parlamentario del PP y el presidente de la Xunta. Del agua, la alcaldesa dice que la obra la tiene y que está pendiente una nueva ecometdia, pero la Xunta tiene que presentar documentación técnica.