Rodríguez acusa a la Xunta del PP de "castigar" a Moaña

El portavoz del PSOE de Moaña, Mario Rodríguez, asegura que los presupuestos de la Xunta en este municipio son "cicateros y escasos, ignoran la vivienda pública, la movilidad sostenible, la educación y los servicios para la juventud y las familias". El concejal entiende que la Xunta limita Moaña a obras menores y maquillaje presupuestario, por lo que lanza un mensaje al PP de Moaña al que acusa de "mirar cara a otro lado mientras su propio gobierno castiga nuestro concello".

Lamenta el portavoz socialista que no se vea ni un euro para vivienda pública, ni para garantizar los servicios de urgencias, reforzar los recursos educativos y sociales y que sólo figuren las mismas promesas de siempre, sobre actuaciones en el puerto o arreglo de tejados "proyectos anunciados hace años que siguen sin ejecutarse".