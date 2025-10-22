Reibón pide su baja voluntaria a la Xunta como colegio plurilingüe

El colegio público Reibón de Moaña, el más grande del municipio con unos 330 alumnos, ha pedido la baja voluntaria como CEIP Plurilingüe en el programa de plurilingüismo de la Xunta con efectos a partir del curso escolar 2026/2027. La medida se produce después de un arranque del año académico marcado por las protestas de la comunidad escolar debido a los recortes de profesorado en inglés que ha hecho que la etapa de infantil la impartan maestros sin la titulación de B2 en este idioma.

La baja ya fue remitida este pasado 7 de octubre y el acuerdo se adoptó por votación en una reunión del Claustro de Profesorado y el Consello Escolar. La votación en el Claustro se resolvió por una amplia mayoría a favor de dejar el programa de plurilingüismo, con 21 votos a favor, ninguno a favor de seguir, 9 abstenciones y una ausencia. En el Consello Escolar el acuerdo de no continuar fue por unanimidad.

Hay que recordar que el curso se inició en este colegio con una sucesión de protestas de toda la comunidad educativa -profesores y padres-apoyados por el gobierno local del BNG, contra los recortes de profesorado y la falta de maestros de inglés con la titulación B2 que habían comenzado en las clases de Infantil, pero no se cubrió la plaza para los cursos de Primaria. La Consellería de Educación cerró toda posibilidad de aumentar el profesorado de inglés alegando que la normativa permite que las clases de Infantil las puedan impartir profesores sin esa titulación en inglés, algo que sorprende cuando se quiere apostar por una enseñanza plurilingüe seria, más allá de plasmar el nombre de plurilingüe sobre el papel. Reibón pone en evidencia la calidad del programa de plurilingüismo de la Xunta en donde este curso escolar hay 522 centros educativos con esta condición, 9 más que el curso pasado, algunos de los cuales son de nueva incorporación y otros por ampliación de etapa como el caso, en la provincia, del CEIP A Carballeira (Pontevedra), la Escuela Infantil de Hernán Cortés y el CPR Alba (ambos en Vigo) o el CEIP Outeiro das Penas (Redondela).

La decisión del CEIP Reibón de Moaña de solicitar la salida del programa se basa en los motivos organizativos y pedagógicos ya que en este curso presente el centro tuvo que retirar el profesorado especialista de inglés de la etapa de Educación Infantil, lo que supuso un cambio organizativo importante y una pérdida de calidad de la enseñanza en lengua extranjera. Las funciones fueron asumidas por tutores sin titulación específica en lengua inglesa, lo que en opinión del Claustro y del Consello Escolar desvirtúa el espíritu y finalidad del programa plurilingüe, generando precariedad en el nivel de aprendizaje del alumnado de esta etapa y dificultades en la planificación del centro. Ya habían dicho, tras fracasar el último intento de reunión en Educación, a finales de septiembre, que era como volver a empezar el curso casi un mes después de iniciado.

Desde el colegio y el Concello son conscientes que no se prevé una solución a corto plazo ya que el actual claustro no cuenta con profesorado suficiente con titulación B2 de inglés, ni se esperan cambios de destino ni jubilaciones que puedan modificar esta realidad. Por lo tanto, la falta de docentes acreditados se mantendría en los próximos cursos, imposibilitando el correcto desarrollo de este programa.