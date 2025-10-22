El PP reclama planificar la limpieza viaria en Cangas y mejorar el servicio municipal
Insta al gobierno local, en una moción, a aumentar medios humanos y materiales
G.M.P.
El PP de Cangas insta al gobierno local a elaborar una planificación del servicio de limpieza, teniendo en cuenta la variaciones de carga de trabajo, con el fin de conseguir una mejora del funcionamiento. También pide a los responsables municipales que aumenten los medios humanos y materiales del servicio con recursos del Plan +Provincia. Lo demandan los populares a través de una moción para su debate plenario.
La situación actual del servicio de limpieza viaria y baldeo es «deficiente», afirman desde el Partido Popular a través de su concejal Pío Millán, y avisan de que las medidas de exterminio de plagas, como la desratización, «non están surtindo efecto, como se pode comprobar a simple vista». Una situación que no es nueva, sino que viene de años atrás e incluso se debatió y se aprobó varias veces en sesión plenaria, aunque sin resultados.
Mientras, la suciedad ya es imagen habitual en Cangas, al igual que las quejas de vecinos y turistas, y urgen a poner medios para mejorarla aportando recursos en personal y maquinaria. «Recoñecemos que os traballadores e traballadoras fan o mellor que poden o seu traballo, pero o resultado non está sendo o esperado», recalca Pío Millán, que además atribuye las deficiencias a la «falta de planificación e de organización dos medios existentes, humanos e materiais» y demanda al tripartito que tome medidas en consecuencia.
Calistenia
En otra moción plenaria, el PP insta al gobierno tripartito a construir un nuevo parque de calistenia, «cun deseño funcional e seguro, adaptado as necesidades reais» de los usuarios. También a consensuar las nuevas instalaciones con el colectivo de personas que promueve este servicio.
- La junta de la Mancomunidad de O Morrazo sale escoltada de noche tras los disturbios por la subida de la basura
- Vierten 1,5 toneladas de residuos en garrafas en Moaña y la empresa investigada afronta hasta 100.000 euros de multa
- «La autovía estaba resbaladiza pero nadie nos advirtió»
- Otras dos heridas por la ola de accidentes en la autovía se plantean denunciar
- Un siglo de la Compañía de María en Cangas
- Aparece otro enigmático círculo de fuego frente a la fachada de la iglesia de Darbo
- Más de un millar de vecinos se concentran contra la subida de la basura en Cangas y hay intentos de entrar por la fuerza en la asamblea
- La Guardia Civil localiza y denuncia a una canguesa que tiró dos gatos a la basura