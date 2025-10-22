«No podía haber un lugar mejor que Ons para esta residencia»

Las cinco cineastas elegidas para la tercera edición de la Residencia del Festival Internacional de Cinema de Bueu (FICBueu) y su tutora, la directora y guionista Celia Rico, dejaron ayer la isla de Ons después de una intensa semana de trabajo. «Una experiencia muy enriquecedora. Tantos días de trabajo en un entorno tan privilegiado sirvió para tener el espacio necesario reflexión que necesita todo proceso creativo», manifestaba ayer a modo de balance Celia Rico. «También sirvió para inspirarnos con la naturaleza, no podía haber un sitio mejor», añadía.

Los proyectos seleccionados para esta edición fueron «A tu manera», de Paula Costa (Madrid), «Németo», de Sara Ferro (Santiago); «Vengo de la plaza», Andrea Sánchez (Andorra), «Un lloc segur», de Aura Sala (Girona) y «As cárcavas», de Sara Traba (Vigo). «Las propuestas que formaron parte de la residencia son muy diversas y con unas miradas muy singulares, que a mí también me inspiran. Ojalá que puedan realizarse y quizá se puedan proyectar aquí, en el festival, que sería el lugar idóneo», expresa la directora y guionista de «La buena letra».

Las cineastas y su tutora se embarcaron hacia Ons el pasado miércoles y durante esta semana en la isla del Parque Nacional Illas Atlánticas trabajaron con Celia Rico tanto en sesiones individuales como grupales y colaborativas. «Había cosas de cada uno de los procesos que podía servir a las otras en su escritura», apunta la tutora. A pesar de ese papel de guía Celia Rico destaca que la residencia fue un intercambio. «Para mí también fue un aprendizaje porque siempre acompañas este tipo de procesos revisas tu propia manera de hacer», asegura la directora sevillana.

Las cinco cineastas seleccionadas y Celia Rico, ayer, en el muelle de Ons, para embarcar de regreso a Bueu. / FICBueu

La programación de esta residencia del FICBueu se complementó con formaciones específicas con reconocidas profesionales del mundo audiovisual: la actriz y cofundadora de IntimAct, Lucía Delgado, una de las pioneras en España en la coordinación de escenas de intimidad y acompañamiento psicológico; la directora de casting o reparto Noemí Chantada, que ha trabajado en películas como «O corno» de Jaione Camborda, o «Romería» de Carla Simón; y la compositora y ganadora de un Premio Goya por la banda sonora de «La buena estrella», Eva Gancedo.

«Yo me voy muy agradecida por esta residencia y por conocer este entorno de la isla de Ons. Ojalá pueda volver», concluía Celia Rico al terminar esta intensa semana de trabajo y convivencia en el Parque Nacional Illas Atlánticas.