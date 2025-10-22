El paseo de Rodeira ya cambió de hora.

Pedro Sánchez lo quiere, y también mucha gente en este país. Cambiar para el horario de invierno no satisface a nadie. La foto es del regreso a la crudeza del paseo de Rodeira en invierno, donde se cruzan gripes, catarros, corredores de fondo y personas con colesterol. Si se cambia de horario, el paseo tardará en hacerse de día.

Recuerdos que quedaron en el tintero de la noche

Como había prisa para el cierre, muchas cosas que ocurrieron el día 13 de octubre no pudimos comentarlas. Vimos comer pizzas en un asiento de la Plaza do Concello a miembros del PP y algún que otro directivo de asociación sectorial. Se juntaron en un banco, abrigados por la noche caliente de contenedores. Resulta que el avituallamiento lo realizó una persona que también era miembro de una asociación sectorial. Todos ellos contemplaban cómo iba creciendo el enfado, cómo el mobiliario urbano iba por los aires, igual que alguna bandeja de camarero que otra, que acabó golpeando contra un vehículo de la Guardia Civil. Las fuerzas del orden identificaron a una persona joven a la que responsabilizaba de tirar las famosas piedras. Se le sacó foto y todo. Ahí, los pocos que quedaban, se enfrentaron con aires a la Guardia Civil, que mantuvo la calma. Al día siguiente, todos se desmarcaron de la «batalla de la basura». No se descarta que la puerta pequeña del Concello de Cangas, después de aguantar tanta presión el pasado día 13 de octubre, se cambie por otra que sea giratoria. Así, según se va entrando van saliendo. Sin necesidad de tanta Policía.