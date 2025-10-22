Moaña espera optar el próximo año a la Bandera Verde

Moaña lució durante varios años la Bandera Verde de la Xunta por buenas prácticas en medio ambiente, aunque no figura entre los beneficiados en las últimas ediciones con esta enseña que la consellería entrega como hizo el pasado día 14 en Mos, en un acto con el presidente de la Xunta.

La edil de Medio Ambiente de Moaña, Dolores Chapela, asegura que no pudieron concurrir a convocatorias en los últimos años ya que uno de los requisitos es no tener sanciones y el Concello recibió una de Patrimonio por el camino azul junto al cruceiro de Fazáns, que lo penalizó 4 años, pero esperan hacerlo en 2026.