Mabel Lozano presentará en Cangas su primera novela, «Ava»

La cineasta y documentalista Mabel Lozano estará en Cangas el próximo martes, día 28, para presentar su cortometraje de animación «Lola, Lolita, Lolaza», en el que, con mucho humor y retranca, relata en primera persona su viaje con un cáncer en la «lola» izquierda. Pero esta no es solo la historia de la directora, conocida activista en defensa de las mujeres, sino también la de otras miles en el mundo.

El documental se proyectará el martes 28 (20.00 horas) en el Auditorio Pazos Varela, donde, previamente, Mabel Lozano presentará en primicia su primera novela de ficción, «Ava», inspirada en un documental del mismo nombre que cuenta la historia de una adolescente captada por una red de trata que acaba sufriendo explotación sexual.