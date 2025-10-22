Una llamada a salvar la memoria visual de Bueu

Salvaguardar la memoria visual y fotográfica de Bueu, crear un gran archivo y fomentar incluso la colaboración intergeneracional. Estos son los objetivos de la iniciativa «Bueu en imaxes. Un arquivo fotográfico para un pobo», que promueven las concejalías de Patrimonio Cultural y Cultura en colaboración con la Asociación Festival Internacional de Cinema de Bueu (FICBueu), que prestará apoyo técnico. El objetivo es reunir imágenes antiguas del municipio, agrupadas por temáticas, y crear un archivo fotográfico que refleje la historia y la evolución del municipio.

Mañana jueves, a las 20.00 horas en el salón de actos de la Biblioteca Torrente Ballester, están convocada una reunión abierta a la ciudadanía y colectivos para presentar esta iniciativa y solicitar su colaboración. «O Concello non dispón dun gran fondo audiovisual no catálogo documental da Deputación [Atopo] só hai 193 imaxes de Bueu», explica el concejal de Patrimonio Cultural, Alberto Moital.

El objetivo es que la ciudadanía y colectivos desempolven sus archivos y álbumes fotográficos y que compartan esas imágenes con el Concello. Para facilitar esa colaboración, los lunes y viernes habrá una persona del FICBueu en la entrada de la biblioteca con un equipo informático y un escáner para poder digitalizar esas fotografías en papel. Así sus propietarios no tendrán que depositarlas y se las podrán llevar nada más ser escaneadas. El plazo para la recepción comenzará este lunes y estará abierto hasta el 15 de diciembre, en horario de 10.00 a 19.00 horas. La codirectora del FICBueu, María Ruiz, explica que «nós o que faremos é dixitalizar as imaxes, procurando que teñan boa calidade, clasificalas segundo a temática e tomar os datos das personas que as ceden».

La temática de este año: tradiciones, costumbres y fiestas con fotos anteriores al año 2000

Desde el Concello de Bueu se han propuesto crear este archivo de la memoria visual de manera ordenada y por temáticas. Así, en esta primera llamada a la ciudadanía se pide que aporten imágenes relacionadas con las tradiciones y costumbres de Bueu, lo que incluye las fiestas y celebraciones. «Ao rematar farase unha exposición coas imaxes recopiladas», avanza la concejala de Cultura, Carmen García.

La presentación del proyecto "Bueu en imaxes". De izquierda a derecha: la codirectora del FICBueu, María Ruiz; la concejala de Cultura, Carmen García; y el concejal de Patrimonio Cultural, Alberto Moital. / Fdv

Además del temático hay otro criterio para configurar este archivo: el cronológico. Así, las fotos que se cedan deberán ser anteriores al año 2000.

Desde el Concello de Bueu se ha solicitado también la colaboración de los centros educativos de la localidad, para que el alumnado pida fotos antiguas para incorporarlas a este archivo de la memoria audiovisual. «Pensamos que poder ser tamén unha actividade interxeracional para que os nenos e nenas recuperen xunto aos seus avós esas fotos que en moitos casos están gardadas nos faiados das casas», concluye Alberto Moital.