Solo dos empresas se presentan a la obra de la pasarela de Area dos Cans y una es excluida

Solo dos empresas presentaron oferta para el proyecto para la construcción de una pasarela que sirva para mejorar el acceso a la playa de Area dos Cans, en la isla de Ons. Y una de las dos aspirantes fue excluida nada más abrir el primer sobre de la licitación. Esa exclusión se debe a que no incluía su oferta con los criterios de mejora no evaluables mediante fórmulas.

La decisión de la mesa significa que solo queda una de las aspirantes, que es Construcciones Taboada y Ramos. Se trata de la misma compañía que tiene adjudicado el contrato de 1,7 millones de euros para los trabajos de mejora en distintos puntos de la isla. Precisamente en aquel contrato se incluía la mejora de los accesos de las playas de Canexol y Area dos Cans, cuyas pasarelas de madera estaban muy deterioradas. En este caso se apuesta por la construcción de una pasarela «que respete la originalidad pero que reduzca la pendiente hasta el 6% y se adapte a la recomendada por la ley que regula la accesibilidad y supresión de barreras».

Esto significa acondicionar el acceso y rehabilitar la pasarela existente, deteriorada por el paso del tiempo y la meteorología, y hacerla más accesible. El contrato licitado por la Axencia de Turismo de Galicia plantea «un diseño de modo que su durabilidad sea la mayor posible, adecuándose a las necesidades reales de los visitantes y de los residentes». Así la nueva la nueva pasarela se amplía en todo su conjunto y pasará del actual ancho de 1,4 metros a 1,8 metros.

La mesa de contratación aún debe evaluar la oferta de criterios técnicos presentada por Taboada y Ramos antes de proceder a la apertura del segundo sobre de la licitación.