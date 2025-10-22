El Concello localiza un foco de vertidos fecales al río Bouzós

El río Bouzós lleva arrastrando vertidos fecales y otros residuos desde hace años, y el Concello de Cangas ha atajado el problema en varias ocasiones de forma puntual, pero la turbidez y el hedor son recurrentes, al igual que las denuncias de los vecinos y las visitas de la Policía Local, que esta misma semana levantó acta de la situación. El concejal de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias, apunta que las inspecciones pueden haber dado fruto, ya que se detectó un «desajuste» entre tuberías de la red de fecales que baja paralelo al curso fluvial en el tramo comprendido entre la avenida de Lugo y la calle Noria, concretamente en la zona de Reboredo, que habrá que solucionar.

El edil tiene previsto visitar hoy la zona con la arquitecta municipal Mª Isabel Medraño para supervisar la red y precisar la avería, que se ubica en una franja de fincas de cultivo de acceso complicado, especialmente para la maquinaria de trabajo. El gobierno local pedirá permiso a los propietarios para ocupar el terreno mientras duren los trabajos, en los que se implicará la empresa concesionaria del servicio del ciclo integral del agua, UTE Gestión Cangas.

Las quejas de vecinos de las calles Atranco, Canabés, Noria y aledañas por los problemas de contaminación se vienen repitiendo desde hace al menos tres lustros, tanto ante el Concello de Cangas como al Seprona y en Augas de Galicia, que tiene competencias en el cauce fluvial. La imagen del río Bouzós bajando turbio y acumulando residuos junto a la rejilla del tramo subterráneo se repite estos días «sin que a los políticos parezca importarle mucho», lamentaba este lunes una vecina. Y ayer la estampa y el hedor casi no habían mejorado.

Agilizar soluciones

Iglesias dice que la deficiencia detectada ahora es en las juntas entre tuberías de fibrocemento y no un desbordamiento de alcantarillas por la presión del agua, como se detectó en otras ocasiones. Asegura que se pondrán medios para solucionarlo lo antes posible, aunque la necesidad de concretar la actuación y la ocupación de terrenos de cultivo le impide precisar fechas. La llegada del mal tiempo y el mayor caudal que arrastran el cauce y la red también complican la actuación.