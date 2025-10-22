El Cineclub Cangas proyecta el viernes «Sorda», de Eva Libertad
El Cineclub Cangas proyecta este viernes la película «Sorda», de la directora Eva Libertad. La película se centra en la historia de una mujer sorda que está a punto de tener una hija junto a su pareja oyente. Un nacimiento que altera la relación potr el modelo de crianza. La proyección será el viernes en el Auditorio a las 21.00 horas.
