Cangas liquidará su actual deuda bancaria y destinará su remanente de 2024 a inversión

El gobierno local de Cangas tiene la intención de liquidar la deuda que el Concello tiene contraída con los bancos y que alcanza 1.050.162 euros. Pero este no es un fin en si mismo. Lo que pretende la concejala de Facenda del Concello de Cangas, Xiana Abal (BNG) es aprovechar todo el remanente de tesorería para dedicarlo a inversión. De esta forma, tras liquidar la deuda bancaria, el Concello dispondría de 2.265.000 euros para ponerse a realizar obras necesarias para los vecinos y, todo ello, con fondos propios; es decir, que no va a depender de ninguna otra administración, ni provincial ni autonómica. De hecho, el gobierno local ya se reunió en varias ocasiones y entres las obras que aparecen como favoritas para abordar figuran dos: la de la avenida de Bueu y la de la Calle Noria. Eran dos obras que, en principio, el tripartito había elegido para que se incluyeran en el Perte (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), pero que, al final no pudo ser. El Concello solicitó para este plan un millón de euros. El proyecto de la calle Noria incluía la reforma de aceras, nueva iluminación, acondicionamiento de zonas de carga y descarga y el asfaltado del vía.Mientras que en la avenida de Bueu, hay que solucionar un problema coyuntural, como es que la calzada se hunda, debido a cuestiones relacionadas con los problemas de la red abastecimiento y saneamiento. De paso se aprovecharía para realizar obras de urbanización, como colocación de nuevas aceras y ordenación del espacio.

Gonzalo Núñez |

El tripartito aún no tiene claro si podrá hacer frente a las dos obras o a una sola. Pero lo que tiene fijo es que va a aprovechar los remanentes de tesorería para inversión, que no dejaría de ser una inyección en las arcas municipales. Hay determinados requisitos que hay que cumplir para hacer uso de los remanentes: no tener facturas pendientes de pago, estar en los tiempos que fija la ley para el plazo medio de pago a proveedores, no tener deuda con los bancos y, si la hay, liquidarla.

La concejala de Facenda presentará en el próximo pleno este expediente. En este sentido, cuenta con los informes favorables de Intervención. El expediente que se propone para su aprobación versa sobre una modificación del presupuesto vigente mediante suplemento de crédito por un importe total de 1.050.162.50 euros.

En la memoria de la Alcaldía se señala que en el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará en el caso del Estado, Comunidades Autonómas y Corporaciones Locales a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera interior al importe del superávit a destinar a la reducción de la deuda. La liquidación del presupuesto para el ejercicio 2024 del Concello de Cangas ofreció un resultado de superávit de 1.765,721,69 euros y un remanente de Tesorería para gastos generales ajustado de acuerdo con los criterios que se explican en la propuesta de la concellería de 3.378.728,28 euros. En esta situación, el Concello está en el obligación de amortizar anticipadamente la deuda de 2025.

El proceso se tiene que llevar al seno de la corporación mediante una operación de crédito

Como no existe crédito suficiente consignado en el vigente presupuesto de la corporación municipal, se hace precisa la modificación de créditos, bajo la modalidad de suplemento de crédito para la aplicación del superávit presupuestario de la liquidación presupuestaria del ejercicio 2024, financiado con remanente de Tesorería para gastos generales. Según la memoria de la Alcaldía, la cantidad que se propone destinar a amortizar anticipadamente operaciones de crédito asciende a 1.050.162,50 euros, que se corresponden con el total volumen y endeudamiento previsto en el momento en el momento de la entrada en vigor de la presente modificación presupuestaria, de acuerdo con el estado de la deuda. Con el BSCH hay un capital vivo de deuda de 41.052,67 euros y con el Sabadell Agrupado ICO, un total de 1.009.109,83 euros.