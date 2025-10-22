La ausencias de la oposición abren la opción de la moción de censura

La no presencia de la oposición municipal de Cangas en la junta de portavoces del lunes abrió la conjetura de la moción de censura contra el actual gobierno. Las formas en política cuentan mucho y la excusa de la portavoz del grupo municipal del PP, Dolores Hermelo, para no acudir a la moción junta de portavoces, aunque más que lógica (un problema personal) crea incertidumbre entre alguna parte del gobierno. Como lo hace también la ausencia _ya reiterada_ de la portavoz del Alternativa dos Veciños (AV), Victoria Portas. Fue ella, también, la que hizo caso omiso a los múltiples avisos que llegaron del gobierno para mantener con ella _llave del gobierno_ una reunión de presupuestos, precisamente la que permitiría liquidar la deuda y destinar el remanente de tesorería a inversión. Para algún miembro del gobierno local, la ausencia de Dolores Hermelo obedece a qué no sea capaz de acudir al concello después de lo sucedido el lunes, 13 de octubre, promoviendo la revuelta de la basura. La portavoz de Alternativa Canguesa, Victoria Portas, lleva tiempo sin hacer caso a las llamadas del gobierno para negociar cualquiera cosa relacionada con los presupuestos, aunque más bien no negocia nada, porque el ejecutivo local afirma que no atiende a sus llamadas.

Todo esto genera un clima de moción de censura que, tal vez, o sin tal vez, sea engañoso, debido a la crispación que se vive, pero también hay movimientos que son muy de moción de censura y ya nadie se extraña _al principio de mandato tal vez_ que Victoria Portas pueda dar al PP sus votos para que la nueva alcaldesa de Cangas sea Dolores Hermelo, algo que la edil popular descarta. Por su parte, la actual, Araceli Gestido, no es una política al uso, que se aferra a su cargo. Así que lo de la moción de censura no es algo que le preocupe en absoluto, aunque el rumor ronde por los corrillos del consitorio. Claro que el BNG no se mueve de forma individual, es un bloque. Habrá que ver como transcurren las próximas cuatro semanas.