«As gardiás» de Teatro de Ningures, Premio da Crítica de Galicia
O xurado outorgoulle o galardón fronte ás finalistas ButacaZero e Grupo Chévere
G.M.P.
«Orgullosas e agradecidas por este Premio da Crítica 2025, máis, se cabe, por estar tan ben acompañadas polas outras compañías finalistas, ButacaZero e Grupo Chévere, compañeiras que fan que o premio acade aínda máis valor para nós por admiradas e benqueridas». É a celebración de Teatro de Ningures tras recibir o Premio da Crítica de Galicia, na modalidade de artes escénicas, pola súa obra «As gardiás, ou o nó do tecelán», que se estreou no auditorio municipal Pazos Varela, de Cangas, en novembro de 2024 e xa leva 30 representación en Galicia, donde segue en cartel cunha morea de citas en axenda.
O xurado da 48ª edición destes galardóns estivo integrado por persoas destacadas neste eido: María Armesto, director da Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo (MITCFC); Eduardo Cunha «Tatán», actor e director da compañía de títeres Tanxarina; Daniel González Salgado, profesor, director ESAD; Sabela Hermida Mondelo, actriz e investigadora teatral; Francisco Oti, dramaturgo e investigador; Dolores Vilavedra, crítica, catedrática de Literatura Galega da USC, e Branca Roig Rechou, profesora “ad honorem” da USC.
Tomou a decisión por unanimidade e salientou a dilatada traxectoria profesional de Teatro de Ningures, non só polos trinta espectáculos creados, senón tamén por impulsar o teatro comunitario e pola súa vinculación coa formación artística, co Morrazo como territorio de traballo destacado. O espectáculo «As gardiás», estreada hai un ano, «cuestiona o sistema residencial e abre as portas a novos modelos de autoxestión vital propoñendo un necesario debate sobre os coidados na vellez».
- La junta de la Mancomunidad de O Morrazo sale escoltada de noche tras los disturbios por la subida de la basura
- Vierten 1,5 toneladas de residuos en garrafas en Moaña y la empresa investigada afronta hasta 100.000 euros de multa
- «La autovía estaba resbaladiza pero nadie nos advirtió»
- Otras dos heridas por la ola de accidentes en la autovía se plantean denunciar
- Un siglo de la Compañía de María en Cangas
- Aparece otro enigmático círculo de fuego frente a la fachada de la iglesia de Darbo
- Más de un millar de vecinos se concentran contra la subida de la basura en Cangas y hay intentos de entrar por la fuerza en la asamblea
- La Guardia Civil localiza y denuncia a una canguesa que tiró dos gatos a la basura