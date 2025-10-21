La vacunación de la gripe y COVID comienza con los mayores de 70 años

La campaña de vacunación de la gripe para el otoño e invierno de este año arrancó ayer en los centros de salud de la comarca. Las primeras personas en pasar por las consultas de enfermería son las mayores de 70 años, que recibieron una citación telefónica para inmunizarse. Una cita en la que se ofrece también la posibilidad de vacunarse frente al COVID.

Un año más la campaña de vacunación diseñada por la Consellería de Sanidade se organizará por fases. Los primeros en recibir la dosis son los mayores de 70 años, personas en situación de inmunosupresión y personal de los centros sanitarios y emergencias. La mayoría aprovecha la oportunidad para ponerse las dos vacunas: «Una se pone en el brazo derecho y la otra en el izquierdo para que en caso de que alguna les provoque reacción sepan cuál es», explicaban ayer desde una de las consultas de Bueu. Además, si el paciente acude acompañado de la persona con la que convive a esta también se le ofrece la posibilidad inmunizarse ya.

La segunda fase comenzará el 3 de noviembre y podrán solicitar cita mujeres durante el embarazo y postparto y personas menores de 70 años con patologías de riesgo, como hipertensión, diabetes o tabaquismo. El 10 de noviembre se abre la ventana de vacunación para los mayores de 60 años y el 1 de diciembre para el resto de la población general.

Sanitarios del centro de salud de Bueu vacunan a una mujer mayor en el primer día de la campaña. / Fdv

El personal sanitario de los centros de salud anima a la población a vacunarse frente a estos dos virus. «Los estudios señalan que una semana después de sufrir una gripe se multiplica por siete el riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio», explican desde Bueu. Y el COVID se ha convertido en España en la primera causa de mortalidad por una enfermedad infecciosa.

La Consellería de Sanidade ya abrió el periodo de vacunación hace una semana con un programa piloto en escuelas para menores entre 24 meses y 11 años de edad, menores de 6 a 11 años en los centros de salud y las personas inmovilizadas (de cualquier edad) y su cuidador principal. Este es otro de los aspectos sobre los que se hace incidencia. «Es muy importante que los cuidadores estén vacunados para que no transmitan el virus a esas personas», subrayan.