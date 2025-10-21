Sanidad acepta reunir la comisión de seguimiento del centro de salud de Moaña

La Consellería de Sanidade, a través del gerente del Servicio Galego de Saúde, José Ramón Parada, ha aceptado finalmente reunir la comisión de seguimiento del convenio de construcción del centro de salud de Moaña en Sisalde y ha remitido una carta en este sentido a la alcaldesa, Leticia Santos (BNG) que en dos ocasiones la había convocado de forma unilateral, la primera el 5 de agosto en el Concello y con plantón de la Xunta, bajo amenaza de presentar un recurso contencioso administrativo por incumplimiento del convenio. Moaña quería reunir la comisión para que la Xunta confirme la inclusión de las urgencias en el nuevo edificio ya que llevan desplazadas en Cangas desde la pandemia en 2020 y reclamando los vecinos desde hace tres años su regreso. En la carta confirman la designación de representantes para esa comisión que se constituyó con el fin de garantizar el adecuado seguimiento y cumplimiento del objeto de dicho convenio que es la construcción del centro sanitario. De ahí que la Xunta considere ahora oportuno proceder a la convocatoria de una reunión de esta comisión, integrada por representantes de cada una de las partes firmantes del convenio: Xunta y Concello.

En la mencionadea carta la informa de que por parte del Sergas estarán su gerente, José Ramón Parada Jordal; el gerente del Área Sanitaria de Vigo, Francisco Javier Puente Prieto; y para dar cobertura a las cuestiones de tipo técnico, la subdirectora general de Inversiones, Belén Suárez Massó; y la jefa del Servicio de Patrimonio, Mercedes Carracedo Durán. Desde el Sergas piden a la alcaldesa que comunique la designación de las personas que representarán al Concello de Moaña para proceder a su convocatoria formal.

La última carta del Concello de Moaña, después del rechazo de la Xunta a sentarse en la comisión, remitida el 9 de octubre, le daba una última oportunidad, como paso previo a la interposición del recurso, para convocar la reunión y que se podía realizar cualquier día de la semana del 20 al 26 de este mes.

Desde la Consellería de Sanidade recuerdan que siguen a la espera de que el Concello de Moaña, a través de la empresa concesionaria del abastecimiento, ejecute las obras de acometida del agua al nuevo centro de salud, ya que estas actuaciones aún no comenzaron y comprometen la puesta en servicio del nuevo edificio, como ya advirtió a principios de mes la Xunta, que tenía previsto concluir la obra de Sisalde en noviembre y que acusó al Concello de bloquearla.