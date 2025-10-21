Los números 033822 y 023473, premiados en las fiestas de Cabalo
El lugar de Cabalo, en Bueu, celebró este fin de semana sus fiestas en honor a la Virgen de los Dolores. Durante la verbena del domingo se realizó el sorteo de las rifas, que incluyen dos premios. El primer premio fue para el boleto 033822 y el segundo para el 023473. Los agraciados pueden ponerse en contacto con la comisión.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La junta de la Mancomunidad de O Morrazo sale escoltada de noche tras los disturbios por la subida de la basura
- Más de un millar de vecinos se concentran contra la subida de la basura en Cangas y hay intentos de entrar por la fuerza en la asamblea
- Vierten 1,5 toneladas de residuos en garrafas en Moaña y la empresa investigada afronta hasta 100.000 euros de multa
- «La autovía estaba resbaladiza pero nadie nos advirtió»
- Un siglo de la Compañía de María en Cangas
- Aparece un aro de pólvora ante San Martiño y los vecinos temen un ritual
- Aparece otro enigmático círculo de fuego frente a la fachada de la iglesia de Darbo
- Gracias por todo, Nardo