Los números 033822 y 023473, premiados en las fiestas de Cabalo

El lugar de Cabalo, en Bueu, celebró este fin de semana sus fiestas en honor a la Virgen de los Dolores. Durante la verbena del domingo se realizó el sorteo de las rifas, que incluyen dos premios. El primer premio fue para el boleto 033822 y el segundo para el 023473. Los agraciados pueden ponerse en contacto con la comisión.

