Música de cine en Ons

La tercera edición de la Residencia del Festival Internacional de Cinema de Bueu (FICBueu) llega hoy a su fin. Las cineastas pasarán su último día en la isla de Ons junto a su tutora, la directora y guionista Celia Rico, para acabar de pulir sus guiones y luego pondrán rumbo a Bueu. Esta semana de estancia en el archipiélago del Parque Nacional Illas Atlánticas incluyó tres sesiones de formaciones específicas, la última de ellas ayer con la compositora y ganadora de un Premio Goya Eva Gancedo.

La música y pedagoga cuenta con una amplia trayectoria de composición para el mundo audiovisual, con numerosos galardones. Uno de los más importantes fue el Goya por la banda sonora de la película «La buena estrella», de Ricardo Franco. Al final de la jornada con las cinco jóvenes cineastas seleccionadas se mostraba encantada y aseguraba que la experiencia había resultado «inspiradora», tanto para ella como para las realizadoras. «Al final de la sesión grupal hicimos otra de carácter individual, una ficción en la que cada una de ellas me iba a contratar para encargarme de la música de su proyecto. Hemos hablado de tantas cosas que les he abierto un mundo nuevo. Con esas ideas que les aporté desde la parte musical me decían que el rodaje ya no iba a ser igual», cuenta Eva Gancedo.

La compositora alaba la elección de la Residencia del FICBueu de incluir una formación específica sobre la música en el cine. «Las participantes son guionistas, pero también directoras y es muy importante que sepan comunicarse con la persona que se encargará de la composición musical. Mi experiencia me dice que a los realizadores noveles, que no se han academizado en este aspecto, les cuesta mucho entenderse con la persona que hace la música», explicaba al finalizar la jornada.

La compositora Eva Gancedo, ganadora de un Goya por la banda sonora de «La buena estrella», este lunes en la Residencia del FICBueu / FICBueu

Así, la formación de ayer incluyó una serie de pautas e información para su labor como guionistas y especialmente para el momento de la dirección. «Resulta muy importante para el profesional del cine el contacto con otras profesiones porque todas están interrelacionadas. El guion y la composición son dos lenguajes que tienen mucho que ver», defiende Gancedo. Por ello subraya que la experiencia brindada por la Residencia del FICBueu en la isla de Ons resulta «enriquecedora» e «inspiradora» para todas las partes.

Las cineastas seleccionadas son Paula Costa, con su corto «A tu manera»; Sara Ferro, con «Németo»; Andrea Sánchez, con «Vengo de la plaza»; Aura Sala, «Un lloc segur»; y Sara Traba, con «As cárcabas». Después de pasar con la jornada con ellas Eva Gancedo concluía que «me ha sorprendido el nivel de todas ellas, los guiones me han parecido espectaculares y me han inspirado mucho».

La de ayer fue la última de las tres sesiones de formación específica incluidas en esta residencia. El viernes estuvo en Ons la actriz y cofundadora de IntimAct Lucía Delgado para abordar todo el proceso de coordinación de las escenas de intimidad. Y el sábado el contenido se centró en la dirección de casting con Noemí Chantada como invitada. La cineasta cuenta entre sus trabajos más recientes «O corno», de Jaione Camborda, y «Romería», de Carla Simón.