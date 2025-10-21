Un motorista cae en el monte en Gandón y se arrastra hasta el vial con una pierna rota
Un camión destroza la puerta de un coche cuando estaba entrando el conductor
G.M.P.
Cayó de su motocicleta mientras circulaba por el monte en una zona próxima a las canteras de piedra de Aldán, se fracturó una pierna con el fuerte golpe y buscó auxilio, practicamente arrastras, en el campo del Bahía –a casi medio kilómetro del lugar del siniestro–, donde avisaron a los servicios médicos para asistirle y trasladarlo en ambulancia a un centro hospitalario. Ocurrió el viernes por la noche y, según las fuentes consultadas, el hombre sufre fracturas de tibia y peroné, de las que tuvo que ser intervenido en el hospital Montecelo, de Pontevedra.
En el operativo participaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, Emerxencias-Protección Civil, 061 y personal del centro de salud de Cangas, movilizados por el 112 tras recibir aviso de una salida de vía con una persona herida, con algunos datos confusos. Cuando llegaron al lugar comprobaron que no había nadie en el lugar del siniestro y el motorista se había ausentado para pedir asistencia, señalan las mismas fuentes.
Camión contra coche
Por otra parte, Policía Local y Emerxencias-Protección Civil atendieron ayer a mediodía un accidente de tráfico en la céntrica avenida de Vigo, donde un camión alcanzó con su remolque la puerta de un coche en el que estaba entrando su conductora. El vehículo quedó seriamente dañado y uno de los carriles de circulación estuvo costado casi media hora.
