Un laboratorio sobre la arena de Areamilla
Una estudiante de Ciencias del Mar analiza la degradación de las algas en esta playa de Cangas
REDACCIÓN
La playa canguesa de Areamilla se ha convertido, en este comienzo del otoño, en un laboratorio al aire libre. O por lo menos en el escenario del trabajo de campo de una estudiante de tercer curso de grado de Ciencias del Mar de la Universidade de Vigo.
Y es que desde la semana pasada parte del arenal está acordonado con cintas de seguridad y postes con un cartel en el que se puede leer: «No pasar. Esto forma parte de un proyecto de la universidad».
En concreto la investigadora está estudiando la tasa de degradación de la Saccorhiza polyschides, que es un alga muy común en la costa atlántica europea conocida como argazo bravo. Se trata de determinar la influencia en su degradación de las llamadas pulgas de playa, que son pequeños crustáceos (anfípodos) que existen en abundancia en la playa de Areamilla. La zona delimitada sorprendió, la semana pasada, a los últimos bañistas del año.
