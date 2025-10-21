Jóvenes de Moaña en el Encontro Galego de Participación

El IV Encontro Galego de Participación Infantil e Adolescente, que se celebró el fin de semana en Nigrán, contó con la participación de los jóvenes de Moaña integrados en el grupo Mariscadoras de Ideas, que expresaron sus opiniones, necesidades y riesgos de las nuevas tecnologías. Las jornadas incluyeron reflexiones sobre las redes sociales o el ciberacoso. También se incidió en las desigualdades que se hacen visibles en la vida digital.

Beatriz Marianh Comesaña, Daniel Domínguez, Iria Domínguez, Paulo Cordeiro y Uxía Gestido fueron los representantes de los jóvenes moañeses en Nigrán, con edades de entre 12 y 17 años. Acudió con ellos el concejal de Mocidade, Kevin González.

Los asistentes disfrutaron de una prueba de surf adaptado. / FdV

Aprovecharon para disfrutar también de un campeonato de surf adaptado.