Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jóvenes de Moaña en el Encontro Galego de Participación

Los representantes de los moañeses con el edil de Mocidade.

Los representantes de los moañeses con el edil de Mocidade.

REDACCIÓN

Moaña

El IV Encontro Galego de Participación Infantil e Adolescente, que se celebró el fin de semana en Nigrán, contó con la participación de los jóvenes de Moaña integrados en el grupo Mariscadoras de Ideas, que expresaron sus opiniones, necesidades y riesgos de las nuevas tecnologías. Las jornadas incluyeron reflexiones sobre las redes sociales o el ciberacoso. También se incidió en las desigualdades que se hacen visibles en la vida digital.

Beatriz Marianh Comesaña, Daniel Domínguez, Iria Domínguez, Paulo Cordeiro y Uxía Gestido fueron los representantes de los jóvenes moañeses en Nigrán, con edades de entre 12 y 17 años. Acudió con ellos el concejal de Mocidade, Kevin González.

Los asistentes disfrutaron de una prueba de surf adaptado.

Los asistentes disfrutaron de una prueba de surf adaptado. / FdV

Aprovecharon para disfrutar también de un campeonato de surf adaptado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents