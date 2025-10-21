Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Interceptada en un control de tráfico en Moaña con hachís y marihuana

Portaba 10 gramos y utensilios de molido

La droga y el material incautado por la Policía.

Cristina González

Los controles de tráfico están siendo efectivos para perseguir el trapicheo y consumo de droga en O Morrazo. La Policía Local de Moaña interceptó este pasado domingo en uno de estos controles rutinarios a una conductora que portaba en el interior de su vehículo varios gramos de hachís y de marihuana, en concreto 8 y 2 gramos, respectivamente. Además portaba utensilios de molido. La conductora fue denunciada administrativamente por tenencia de drogas.

