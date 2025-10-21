Daniel Chapela redobla sus críticas al alcalde de Bueu, Félix Juncal, por la tasa de la basura: "É un calzonazos"

El edil no adscrito del Concello de Bueu, Daniel Chapela, eleva el tono y la intensidad de sus críticas hacia el gobierno local y al alcalde, Félix Juncal. “Demóstrase que actúa ben como marioneta, ben como calzonazos”, afirma el concejal bueués.

Chapela alude a la asamblea celebrada por el BNG y critica que hasta la fecha no se haya celebrado una reunión con empresarios y comerciantes de Bueu para explicar la tasa. Una asamblea de la formación política que el concejal no adscrito define como “felatomanía”. “É evidente que hoxe en día Félix Juncal está na liña de aceptar o que di o Bloque para ter o retiro dourado dun alcalde caduco. Sabe que o BNG aprobou unha taxa impopular, pero non ten carácter nin capacidade para dar a súa opinión”, sostiene.

El tono de la crítica de Daniel Chapela sigue subiendo y afirma que “Bueu é a ‘ultima mona’ do Morrazo porque o comercio segue esperando unha convocatoria para unha reunión” y asegura que “o próximo gran proxecto de Juncal debería ser un comedor social, pois é evidente que está abocando a moitas persoas á ruína, froito da falta de apoio ao comercio, da carencia de iniciativas que estimulen ás vendas, mentres os impostos suben”.

Chapela argumenta que en el caso de A Coruña el BNG defendió un aumento progresivo de la tasa y anuncia que será una de las enmiendas que presente a la nueva ordenanza durante el periodo de exposición pública. Unas alegaciones que también incluirán la petición de que el rural pague menos que el centro urbano “porque recibe un peor servizo”, una mayor proporcionalidad en el caso de la hostelería y que los vecinos que tengan gallineros tengan descuentos porque estas construcciones actúan como un composteiro”.