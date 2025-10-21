Conciertazo de Germán Prieto en Cangas

¡Qué la música no pare nunca! Sobre todo si es con conciertos como el del guitarrista y cantante Germán Prieto, que este sábado estuvo en la sala The Trooper en Cangas. ¡Qué venga el siguiente!

Mucha precaución al volante y recojan las macetas

La llegada de las lluvias está generando numerosos incidentes en las carreteras de O Morrazo. Extremen la precaución, que ya no está la cosa para correr con este tiempo. Y ya de paso mejor recoger las macetas y otros elementos de balcones y muros, para no tener que lamentar cuando comiencen los vientos.

El Halloween ya se adelanta más que la Navidad de Caballero

La tendencia es que las fiestas cada vez se celebren durante más tiempo. Solo así se explica la fiebre de Abel Caballero por adelantar cada año más la Navidad. Pero el importado Halloween no se queda atrás. Muchos negocios de la comarca llevan ya días decorados para la última noche del mes. Cuando llegue la hora de repartir caramelos ya estarán viejos los adornos. Aunque es verdad que con tantos problemas nunca está de más darle colorido a la vida, aunque sea con estilo anglosajón.