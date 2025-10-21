Comercio y hostelería ven posible ajustar la tasa de basuras y presentan propuestas

«Al menos ya estamos dialogando para ajustar unas tasas que no tienen sentido ninguno», señalan varios hosteleros y comerciantes de Cangas tras reunirse, ayer, con la alcaldesa y presidenta de turno de la Mancomunidade do Morrazo, Araceli Gestido, asistida por la gerente y el interventor del organismo comarcal, Alba Álvarez y Miguel Santirso. Ambas partes reconocen «avances» en la negociación sobre la subida del recibo de la basura que deberán concretarse por escrito y con el aval de los técnicos. Colectivos empresariales de Cangas, Moaña y Bueu mantendrán esta noche una reunión para intentar consensuarlo en torno a la máxima de que «pague más quien más genera» y de que se concreten más unas tablas que consideran «demasiado genéricas», y mañana la trasladarán a los responsables políticos en una cita confirmada en el consistorio cangués. Para el jueves está convocada otra con los colectivos vecinales de la comarca con el objetivo de «oír a todos os afectados», aunque la Mancomunidade se mantiene firme en la subida a las viviendas hasta los 126 euros anuales (que se podría amortiguar con ayudas sociales y bonificaciones, por ejemplo por compostar más.

Gestido celebra el «achegamento» y reclama «propostas concretas, canto máis pechadas, mellor» por parte de hosteleros y comerciantes, que deberán presentarlas ya en forma de alegaciones en el período de exposición pública de 30 días que empezarán a contar tras la publicación oficial de la aprobación inicial de la ordenanza fiscal, previsiblemente esta semana. «Se hai marxe xurídica e non se descadran as contas para que o servizo sexa viable, poderán aceptarse», reconoce la presidenta, y considera que hay «marxe de maniobra" en casos y sectores concretos, aunque no sobre las viviendas particulares, que soportan el grueso del presupuesto y llevan muchos años sin actualizarse. Otra opción que se baraja para los empresarios es la posibilidad de fraccionar los pagos en cuantías más «asumibles».

El presidente de la Asociación de Restauradores de Cangas (Areca), Gustavo Soliño, hizo una «valoración positiva de que haxa diálogo», aunque matizó que la reunión «importante» es la que habrá mañana con todos los representantes del sector de Cangas, Bueu y Moaña, con «medidas concretas» para la «adecuación ou reordenación de taxas» con el objetivo de que «se pague polo que realmente se xenera».

Otros hosteleros de Cangas que se han hecho oír en este asunto coinciden en los objetivos. «Estamos dialogando para ajustar unas tasas que no tienen sentido y haremos una propuesta conjunta para equilibrarlas», manifestó Fara Outeda, responsable del local +Madera, tras la reunión. También le acompañaban José Freire y Jesús Álvarez, dueños del hotel Hollywood, que apuntan al objetivo de «ajustar» la tasa en función de sus características y dinámicas específicas, como los aforos y días de actividad real, pues las tablas que utiliza la Mancomunidade son «demasiado genéricas y buscamos concretar al máximo» para que las cargas sean equitativas. «La idea es aproximarnos lo más posible a que cuanto más se genere más se pague», resumen.

Hoy mantendrán una «reunión interna» y mañana con los responsables políticos de la comarca.

La Mancomunidade cubrirá con el recibo el 77% del servicio, aunque la ley exige que sea el 100%

Los dirigentes de la Mancomunidade do Morrazo abundan en que la legislación en materia de residuos «obriga a que os concellos repercutan nas persoas usuarias o custe real da recollida e tratamento de residuos» y que la actualización de tasas que recoge la nueva ordenanza fiscal «é tamén un paso obrigado pola normativa estatal e europea». Sin embargo, con las tarifas de dicha ordenanza solo se logra cubrir el 77% de esos costes, lo que obligará a los concellos de Cangas, Moaña y Bueu a aportar el 23% restante a cuenta de los presupuestos municipales, lo que supondría un incumplimiento de la referida obligación.Los responsables políticos optan por pasar de puntillas sobre este asunto y dan por buena una «actualización» tras 17 años sin subir precios y siete con el contrato del servicio en prórroga forzosa. «A taxa revisarémola cada dous anos», anuncia Araceli Gestido, e insiste en que será «o máis equitativa posible». Lo que no esconden es la necesidad de seguir «actualizando» los recibos de manera gradual para no afrontar de golpe una subida que se acerca al 100% en el caso de las viviendas y supera ese porcentaje para algunos sectores, que la consideran desorbitada.En la Mancomunidade confían en que los usuarios «comprendan a necesidade de mellorar un servizo que ademais é deficitario», e invertir en ello (renovación de contenedores y camiones, entre otros) pasa por subir los recibos. El primero de ellos, ya «actualizado», llegará a los contribuyentes en junio de 2026.