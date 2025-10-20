Los vecinos de O Hío no cejan en sus demandas sanitarias

Las pancartas con las leyendas «Parroquia do Hío en loita, centro de saúde xa!»! o «Compromiso sen cumprir, centro de saúde Aldán-O Hío xa!», encabezaron una semana más la protesta de vecinos y colectivos sociales de la parroquia, con el respaldo de A Voz da Sanidade y de miembros del gobierno local BNG-PSOE-EU.

Sus portavoces informaron de que siguen «con paso firme» en sus demandas, como la concentración que protagonizaron esta semana ante la sede de la Xunta en Pontevedra, de su intención de seguir «dando batalla» y de organizar un «magosto da sanidade», amenizado por gaiteiros, a mediados de noviembre. Será la fecha del próximo encuentro, pues el sábado 1 de noviembre es la festividad de Todos los Santos.