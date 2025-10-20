Los vecinos de O Hío no cejan en sus demandas sanitarias
Mantienen sus protestas en la parroquia con el respaldo de colectivos y del gobierno municipal
G.M.P.
Cangas
Las pancartas con las leyendas «Parroquia do Hío en loita, centro de saúde xa!»! o «Compromiso sen cumprir, centro de saúde Aldán-O Hío xa!», encabezaron una semana más la protesta de vecinos y colectivos sociales de la parroquia, con el respaldo de A Voz da Sanidade y de miembros del gobierno local BNG-PSOE-EU.
Sus portavoces informaron de que siguen «con paso firme» en sus demandas, como la concentración que protagonizaron esta semana ante la sede de la Xunta en Pontevedra, de su intención de seguir «dando batalla» y de organizar un «magosto da sanidade», amenizado por gaiteiros, a mediados de noviembre. Será la fecha del próximo encuentro, pues el sábado 1 de noviembre es la festividad de Todos los Santos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La junta de la Mancomunidad de O Morrazo sale escoltada de noche tras los disturbios por la subida de la basura
- Más de un millar de vecinos se concentran contra la subida de la basura en Cangas y hay intentos de entrar por la fuerza en la asamblea
- «La autovía estaba resbaladiza pero nadie nos advirtió»
- Vierten 1,5 toneladas de residuos en garrafas en Moaña y la empresa investigada afronta hasta 100.000 euros de multa
- Aparece un aro de pólvora ante San Martiño y los vecinos temen un ritual
- Aparece otro enigmático círculo de fuego frente a la fachada de la iglesia de Darbo
- Gracias por todo, Nardo
- Un siglo de la Compañía de María en Cangas