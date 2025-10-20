El PP critica que las rebajas en la basura se basen en el IPREM y no en el salario mínimo

La subida de las tarifas del servicio de basuras aprobada el lunes por la asamblea de la Mancomunidade do Morrazo sigue generando debate político y social, con petición de medidas para paliarla. El PP denuncia que la nueva ordenanza toma el IPREM (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples) como referencia para aplicar rebajas en el recibo a los vecinos que quieran acogerse a dichas bonificaciones, en lugar de calcularlo conforme al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), como se hacía hasta ahora. El primero está en 16.576 euros anuales, y el segundo, en 8.400, y para los populares supone un grave paso atrás: «Isto implica que moitas persoas que ata agora terían dereito terían bonificacións xa non poderán acollerse a elas, cun criterio arbitrario cuxo único obxectivo é recadar o máximo posible». Entre los afectados citan a jubilados, pensionistas o familias que percibía subsidios de ayuda familiar o similares.

Tampoco convence a los populares de Cangas la reducción de las bonificaciones por reciclaje, que pasan del 50% actual a un máximo del 25% en la cuota de las viviendas y de un 10% en la parte variable, en el caso de las empresas. Advierten que el BNG y sus socios lo disfrazan con «literatura co único obxecto de desviar a atención», pero la ordenanza es clara al respecto.

En suma, desde el Partido Popular insisten en que las pretensiones del gobierno de la Mancomunidade, reflejadas en la ordenanza fiscal, no solo suponen «un sablazo» para el conjunto de la ciudadanía, sino que es «especialmente lesiva para os colectivos máis vulnerables» y con mayores dificultades.