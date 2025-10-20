Novos Ventos emociona en Alemania

La «Rianxeira» y el Himno de Galicia resonaron con fuerza y una enorme carga de emoción este fin de semana en Alemania. No fue en ningún partido del Celta de Vigo en tierras germanas, sino en la visita del grupo de música tradicional de la Asociación Novos Ventos de Beluso (Bueu), que después de 40 años regresó a Esslingen para tocar en el 50 aniversario de su Asociación de Padres de Familia de esta localidad. Un colectivo que es un centro de la emigración española y gallega y donde Novos Ventos ya actuó en 1985, cuando la asociación celebraba su décimo aniversario. En aquel entonces el grupo bueués estaba en su momento álgido tras su gran éxito en el Festival Intercéltico de Lorient, donde incluso fueron saludados por el excánciller aleman Willly Brandt.

La expedición de este fin de semana de Novos Ventos estaba integrada por nueve músicos y solo dos repetían con respecto a hace 40 años: Daniel Millán y Fernando Martínez. El resto de los componentes fueron Jesús Barros (hijo del fundador de Novos Ventos, el gaiteiro Manuel Barros), Enrique Cerviño, Álvaro Gallego, Julio Gil, Segundo González, Mari Luz Otero y el actual director del grupo, Roberto Sotelo.

La agrupación llegó en la noche del viernes a Esslingen, que está situada en la región de Stuttgart y en el estado o land de Baden-Wurtemberg. El sábado por la mañana protagonizó un pasacalles por el centro de la localidad, con sus nuevos trajes de gala, junto al grupo tradicional gallego integrado por miembros de la Asociación de Padres de Familia de Esslingen. «Foi unha experiencia moi bonita. Á xente gustoulle moito e parábanse a vernos e a escoitarnos. Aínda que ao principio pensaban que eramos irlandeses», cuenta con buen humor Daniel Millán, que es el actual presidente de Novos Ventos.

Ese desfile fue el preludio de lo que estaba por venir. Un concierto en una sala de Esslingen, con capacidad para más de 500 personas y que completó todo su aforo. Allí sonaron, entre otras, la «Rianxeira», «Cada momento que pasa» o «Na beira do mar». Piezas de una enorme carga emocional y sentimental para la emigración gallega. «Nós só podíamos tocar, pero o público empezou a cantar as letras e foi algo moi emotivo. A xente tiña a pel de galiña, foi realmente moi fermoso», asegura Daniel Millán. Pero aún quedaba el colofón. El grupo tradicional gallego de la Asociación de Padres de Familia de Esslingen se quedó solo al final de su actuación y comenzó a tocar la introducción del Himno de Galicia. Y unos instantes después desde el fondo del escenario comenzaron a aparecer de nuevo los integrantes de Novos Ventos para interpretar juntos el himno gallego.

Entre el público que asistió al evento estaba el cónsul general de España en Stuttgart, Ricardo Mor Solá, que intervino en el turno de los discursos. También hubo momento para el intercambio de regalos: Novos Ventos llevó de parte del Concello de Bueu una cerámica de Sargadelos que representa a un gaiteiro y el grupo a su vez obsequió al centro con una pandereta hecha para la ocasión, con el escudo de Bueu y la fecha de este feliz reencuentro.

Novos Ventos y el grupo de música tradicional gallega de la Asociación de Padres de Familia de Esslingen posan juntos en un momento del pasacalles del sábado por la localidad alemana. / Cedida

Para poder costear este viaje a Alemania –el grupo tiene previsto regresar hoy– Novos Ventos realizó durante los últimos meses actividades especiales para poder reunir los fondos necesarios. También contó con la colaboración de administraciones públicas, como la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración. Incluso estaba prevista la presencia del secretario xeral de Emigración, aunque un problema de salud de última hora lo impidió.

Pero antes del regreso de hoy la de ayer era una jornada de fiesta y más relajada. Desde la Asociación de Padres de Familia de Esslingen organizaron una visita turística, y una comida de confraternidad. Y por la noche se organizó una verdadera «queimada» gallega. Tan verdadera que este verano desde Bueu, a través de una vecina emigrada en Esslingen, se hicieron llegar diez litros de aguardiente autóctona para poder elaborarla como es debido.