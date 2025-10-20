Un motorista escapa de dos controles y aroja una tasa de alcohol de 0,60
Se había negado a parar ante el alto de la Policía de Cangas y de Moaña
Un motorista fue identificado y propuesto para varias sanciones este sábado en Moaña. Y es que sobre las 7.45 horas de la mañana conducía por Cangas y al encontrarse con un control de la Policía Local de esta villa el conductor de la motocicleta decidió saltárselo. Era un operativo rutinario para controlar el consumo de alcohol y drogas al volante.
El cuerpo municipal cangués dio aviso a sus compañeros de Moaña, pues el motorista se dirigía hacia territorio moañés. Decidieron montar un segundo operativo en Moaña y, tras realizar varias pruebas a otros conductores, la patrulla observó cómo se dirigía al control una motocicleta que coincidía con los datos aportados desde la Policía canguesa. Se le dio el alto y el conductor amagó con detenerse pero rápidamente aceleró para emprender la huida.
Los agentes le siguieron y consiguieron interceptarlo a escasos metros de su domicilio. Tras lograr pararlo fue sometido a la prueba de alcohol, pues sus síntomas a simple vista eran de evidente embriaguez. Arrojó un resultado de 0,60 mg/l en aire espirado por lo que se expone, ya en primer término, a un delito contra la seguridad viaria al alcanzar la tasa a partir de la cual se le puede imputar este ilícito. Asimismo, la Policía Local de Moaña le propone para varias sanciones más por su huida y resistencia a parar en los controles.
