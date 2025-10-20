Moaña pone en servicio su esperado skatepark en O Casal

El skatepark de Moaña ya está en uso y no son pocos los jóvenes que acuden ya por las tardes a disfrutar de la nueva instalación. Su construcción comenzó en febrero de este año y tras ocho meses de trabajo, con un retraso final antes de la recepción de las obras por parte del Concello, por fin está abierto a los usuarios.

Se trata de una instalación demandada desde hace años toda vez que los pequeños elementos ubicados en A Mosqueira eran insuficientes para los amantes de los deportes urbanos como el skate y el BMX. La tramitación por parte del Concello había empezado en la pasada década. Tras varios años se descartó la ubicación inicial en A Xunqueira al no desarrollar los terrenos los propietarios mayoritarios del ámbito.

Las instalaciones, bajo el viaducto, utilizadas ya esta semana. | / F.G.S.

Finalmente se apostó por O Casal, bajo el viaducto del Corredor do Morrazo, frente al campo de fútbol Iago Aspas Juncal. En estos años se construyó también en esa zona un muy concurrido pump track que atrae a los amantes del ciclismo más arriesgado y de la velocidad y las curvas. Entre las tres instalaciones O Casal se ha convertido ya en la auténtica ciudad deportiva de Moaña.

El skatepark está pendiente de una inauguración oficial, pero ya puede ser utilizado con todas las garantías, según explica el concejal de Deportes, Rubén Viéitez. Las obras costaron un total de 142.780 euros y el Concello contó con el apoyo de la Diputación de Pontevedra. El nuevo skatepark cuenta con dos áreas diferenciadas, una de rampas y otra de street, en un total de 741 metros cuadrados.