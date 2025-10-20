La Guardia Civil localiza y denuncia a una canguesa que tiró dos gatos a la basura

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Cangas de Morrazo investiga a una mujer, vecina de la villa, de 84 años, por un presunto delito de abandono y maltrato animal. La investigación comenzó el pasdo 20 de mayo cuando la Guardia Civil es alertada por un vecino de que está escuchando maullar gatos en un contenedor. El equipo del Seprona se personó en el lugar de los hechos y localizó una bolsa de basura en el interior del contenedor con dos gatos pequeños dentro. Uno de ellos ya había fallecido.

Las crías de gato rescatadas fueron trasladadas a un centro veterinario para su reconocimiento y los agentes dieron comienzo a una investigación que tras diferentes pesquisas lograron determinar la posible procedencia de los animales. Fue esencial, como en otros casos de esta naturaleza, la colaboración de la Protectora de Animais do Morrazo. Primero se localizó a la posible gata que había tenido las crías, pudiendo así realizar el perfil genético que relacionaría a la madre con los felinos rescatados.

En toda la investigación fue necesaria la implicación del servicio de criminalística de la Guardia Civil, que determinó como positivo el perfil genéntico. La dueña de los animales, una vez localizada, entró en calidad de investigada por un presunto delito de abandono y maltrato animal. Las diligencias han sido remitidas al juzgado de guardia de Cangas.