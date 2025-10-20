O Rompeolas
Fiestas en Cabalo en honor a la Virgen de los Dolores
El lugar de Cabalo, en Beluso, celebró ayer el día grande de sus fiestas en honor a la Virgen de los Dolores, que comenzaron el viernes. La comisión, como siempre, fue previsora y colocó una carpa en el recinto de la fiesta. Pero ayer a mediodía ni con carpa pudo salir la procesión. Queda para el año que viene.
De la Marea Azul de un equipo campeón...
Lo de la Marea Azul tiene mérito, mucho mérito. Este fin de semana un gran número de aficionados cangueses se desplazaron hasta Cantabria para animar al Frigoríficos del Morrazo en su partido ante un Torrelavega que estaba invicto. Unos ánimos que eran más necesarios que nunca después del «gatillazo» de la semana pasada en O Gatañal ante el Guadalajara. El equipo respondió y consiguió una de esas victorias que suponen algo más que dos puntos. En cuanto Arnau anotó el definitivo 28-30 todo el equipo se fue al fondo donde estaba la Marea Azul para celebrarlo por todo lo grande.
A la Marea Rosa de unas auténticas campeonas
La Marea Rosa de Adicam le plantó cara a la lluvia y consiguió reunir a cientos de personas en las marchas desde Bueu y Moaña hasta Cangas en el Día Mundial del Cáncer de Mama. Bravo por tod@s quienes participaron en la Gran Marcha Fina Acuña, que en cuanto pudieron fueron a calentarse con un buen café. Esperemos que en todo caso la caminata de ayer no derive en ningún caso en una pulmonía o una neumonía.
