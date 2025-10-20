Un cuento para inmortalizar a Swaiper

«Swaiper» era un perro cuidado por la Protectora de Animais do Morrazo en su refugio de Broullón. La secretaria de la entidad, Lorena Gago, lo define como «el perro de la eterna sonrisa». Sin embargo, hace un par de semanas falleció. La tristeza por el suceso no impidió que la canguesa Laura Rodríguez Martínez, colaboradora de la Protectora, finalizase su ambicioso proyecto: Un cuento infantil que narra la historia de «Swaiper».

Este fin de semana el cuento fue presentado por la propia autora y por Gago y ya puede adquirirse a través del teléfono 697523385. El cuento inmortalizará a «Swaiper» y logrará que «su recuerdo esté siempre con nosotros», apunta Lorena.

La autora con el libro. / FdV

La autora del libro explica que la impresión de las ilustraciones partió de objetos realizados con fieltro «hechos a mano, que es con lo que yo trabajo», apunta.

El libro se puede adquirir como un producto único a un precio de 12 euros el ejemplar o en un pack que incluye manualidades como un llavero de huellas caninas en fieltro, pegatinas elaboradas por la propia Laura Rodríguez y una lámina dibujada sobre «Swaiper». El precio del pack es de 20 euros. Desde la Protectora ponen en valor el «proyecto original y diseñado totalmente por la autora del libro».