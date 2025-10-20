Cientos de personas desafían a la lluvia y al cáncer de mama en la marcha de Adicam

Ni la lluvia que compareció desde las horas previas a la conmemoración del Día Internacional del Cáncer de Mama pudo frenar la asistencia de varios centenares de personas a la marcha solidaria convocada por Adicam para hacer visible su compromiso con las personas afectadas y sus demandas de una sanidad pública gratuita y universal, donde la investigación, la innovación y la detección precoz sean objetivos y herramientas para detener y vencer a la enfermedad. Lo recalcó la presidenta del colectivo, Olga Sotelo, con la lectura –desde el balcón de la Casa da Bola y arropada por responsables políticos de la comarca– del manifiesto que puso fin a una jornada que partió desde Moaña y Bueu, confluyó en Cangas y el mal tiempo obligo a abreviar.

Fila de participantes pasando por A Pandiña, en Moaña. | FdV

«As mulleres con cancro de mama seguimos reclamando unha sociedade xusta, na que a enfermidade non supoña discriminación nin desigualdade. A saúde e o xénero deben ser ámbitos interdependentes, e as políticas públicas teñen que garantir a igualdade de dereitos e oportunidades para todas as mulleres, en todas as etapas da vida», proclamaron desde Adicam, que piden afianzar las bondades del Sistema Nacional de Salud: «Os avances científicos e tecnolóxicos melloran os tratamentos e a calidade de vida, pero é imprescindible manter o apoio institucional e económico á ciencia e aos profesionais sanitarios para continuar progresando».

Lectura del manifiesto desde el balcón de la Casa da Bola. | Pablo H.

El manifiesto reservó un apartado para las afectadas de cáncer de mama metastásico, que «deben recibir unha atención específica, continuada e equitativa» y beneficiarse de una investigación que consideran «clave para mellorar o control da enfermidade e ofrecer respostas máis eficaces ás súas necesidades»

Un grupo de personas se dispone a iniciar la marcha desde el consistorio de Bueu. / FdV

Como parte del movimiento asociativo de pacientes, manifestaron también su «preocupación pola sostibilidade do sistema sanitario, afectado polo envellecemento da poboación, a cronificación dalgunhas enfermidades, o aumento da demanda asistencial e o custo dos novos tratamentos». «É necesario planificar con responsabilidade para garantir a continuidade e a equidade do sistema público de saúde», enfatizaron.

Una tropa solidaria y empapada «de la cabeza a los pies»

La Marcha Solidaria Fina Acuña, en homenaje a la que fuera su presidenta y una de las fundadoras de la Asociación de diagnosticad@s de cáncer de mama y ginecológico (Adicam), corona las actividades programadas para hacer visible la enfermedad y ponerle freno. Coincidiendo con el Día Internacional del Cáncer de Mama, las personas participantes partieron de forma casi simultánea de Bueu (9.45 horas) y Moaña (10.00 h.) para encontrarse en el centro de Cangas y escuchar, a mediodía, el manifiesto frente a la Casa da Bola. La cifra de inscritos fue mayor que la de participantes porque la lluvia disuadió a muchas de ellas de emprender la marcha, y también provocó algún resbalón y muchos más remojones. «Estamos empapadas de la cabeza a los pies», reconocían varias caminantes cuando se acercaban al destino y contaban los minutos para «disfrutar de una buena ducha y un café caliente».