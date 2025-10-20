Los chaparrones causan reboses en alcantarrillas y anegan viales

Desbordamiento de alcantarillas, viales anegados o ramas caídas son algunas de las consecuencias en la comarca morracense de la llegada de uno de los primeros temporales del otoño, con alerta de lluvias moderadas y rachas de viento en puntos elevados. Aunque las previsiones ya avisaban de la entrada de la borrasca, hasta ahora no se han registrado incidencias graves, y los servicios de emergencias solo reportan actuaciones para retirar hojas y otros residuos que taponaban rejillas y sumideros, caída de ramas, niebla o lluvia estancada en tramos puntuales de la re viaria. También una salida de vía sin consecuencias personales ni materiales.

Una alcantarilla desbordando en el ámbito de Massó. / FdV

En Cangas, efectivos de Emerxencias-Protección Civil actuaron, en torno al mediodía, en el tramo comprendido entre las rotondas de A Rúa y el Gordo para despejar el aliviadero que causó encharcamientos en el vial, como ya ha sucedido en otras ocasiones. También se desplazaron hasta el entorno de la fábrica de Massó, donde la presión del agua de lluvia levantó la tapa de una alcantarilla y anegó la zona, sin otras consecuencias. Además, se informó de caída de ramas y otros restos de árboles en el vial que comunica el parque empresarial de Castiñeiras y el centro de Beluso, con un vehículo levemente afectado, y en el tramo entre Ermelo (Bueu) y Broullón (Moaña), como consecuencia de las ráfagas de viento.