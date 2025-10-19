Vierten 1,5 toneladas de residuos en garrafas en Moaña y la empresa investigada afronta hasta 100.000 euros de multa

Entre 2.001 y 100.000 euros es la cuantía de la multa que afronta una empresa responsable de verter alrededor de 1,5 toneladas de escombros de obra en el entorno de Sanchelán, en Moaña. Los residuos de construcción y demolición (RCD), con cemento, plásticos o materiales aislantes procedentes de remates de obra aparecieron en el interior de más de un centenar de garrafas de agua de 5 litros de capacidad depositados hace días en el espacio habilitado para estacionar y cambiar de sentido al pie de la PO-313. Los indicios recogidos en la inspección apuntan a una empresa identificada como responsable potencial de los residuos, hechos constitutivos de una infracción grave en materia medioambiental por los que la Mancomunidade do Morrazo ha abierto un expediente sancionador que podría resolverse con una multa económica de hasta 100.000 euros.

Los gestores comarcales dejan claro que está prohibido el depósitode cualquier resuduo en la calle y otros espacios, y su incumplimiento será motivo de sanción. Recientemente concluyó otro expediente por un vertido incontrolado, a una particular del entorno urbano de Moaña, aunque tras las alegaciones se bajó su calificación a leve y solo se le impusieron 50 euros de multa. Otros casos se están investigando, como el depósito de enseres aparecido el lunes en el entorno del cruceiro de O Forte, horas antes de celebrarse la asamblea de la Mancomunidade que derivó en altercados en los alrededores del consistorio de Cangas, o el localizado en un vial del rural de Cela, en Bueu.

Los escombros de Sanchelán proceden, probablemente, de un cambio o rehabilitación de fachada. Llama la atención los envases utilizados para su recogida, traslado y depósito en un espacio público y de tránsito permanente. Botellas y garrafas que impiden que se esparzan, envueltas a su vez con sacos, bolsas de plástico y algunas introducidas en cajas de cartón, que se deterioran con el paso de los días. La Mancomunidade instó a la empresa identificada a retirar el vertido en un plazo máximo de cinco días, que no le exime de pagar la multa. Ayer seguían en el mismo lugar, y el mal tiempo previsto podría complicar la situación

El Real Decreto 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, establece que estos se destinarán, preferentemente, a operaciones de reutilización, reciclaje u otras formas de valorización, y su poseedor está obligado a sufragar los costes. Las acciones u omisiones que contravengan esta ley tendrán carácter de infracciones administrativas, sin perjuicio de las que puedan establecer las comunidades autónomas. Se consideran infracciones graves «el abandono, el vertido y la gestión incontrolada de cualquier tipo de residuos no peligrosos sin que se pusiese en peligro grave la salud de las personas o se produjese un daño o deterioro grave para el medio ambiente».

Recogida de firmas del PP en Cangas contra la subida de la tasa de la basura. / G.Núñez

El PP llama a negociar la actualización de la tasa

«Por fin están facendo o que vimos reclamando desde o primeiro momento, que non é outra cousa que negociar en vez de impoñer unha taxa prexudicial para a nosa veciñanza e o tecido comercial e empresarial», manifiesta el PP de Cangas ante las anunciadas «xuntanzas» del gobierno de la Mancomunidade con colectivos sociales sobre la subida del recibo de la basura. Una negociación en la que, subrayan los populares, deben participar todas las fuerzas políticas, «tanto as que reclamamos este diálogo desde o inicio como as que compoñen os gobernos municipais que agora se suman».

Desde el PP recalcan que en ningún momento negaron la necesidad de incrementar dicha tasa, pero sí que se hiciera «dun día para outro», sin consenso ni diálogo previos, de manera tan «desorbitada», «manipulando» cifras de lo que se paga a Sogama y haciendo «cero autocrítica» sobre la deficiente gestión del servicio. «Son as protestas e acción decidida dos veciños e veciñas as que están obrigando aos actuais responsables municipais a facer aquelo que tiñan que ter feito desde o inicio», celebran.

Mientras, el PP de Moaña acusa a la alcaldesa, Leticia Santos, de «falta de respecto e de rirse dos veciños» por convocar asambleas del BNG por la tasa de basuras mientras evita reunirse con los ciudadanos. Critican el «sectarismo extremo» de la regidora y su formación nacionalista por «agocharse e escapar dos moañeses e buscar o aplauso de xente que lle xustifique este atraco». Tampoco entienden los populares que el BNG convoque ahora una asamblea cuando la regidora dijo «que o incremento da taxa non tiña volta atrás».