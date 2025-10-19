Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Unha ruta para recordar o paso de Castelao polos lugares de Bueu

O percorrido comezou en Cela e foi ata Meiro, o cemiterio vello e a Casa do Pobo de Beluso

Un momento do roteiro, diante da casa na que Castelao deu un mitin do Partido Galeguista en outubro de 1932.

D.García

Bueu

O BNG de Bueu organizou onte un roteiro titulado «Castelao en Bueu» para lembrar o paso do artista, intelectual e político galeguista pola vila no ano 1932. Esta actividade enmárcase dentro do Ano Castelao, decretado por la Xunta de Galicia aproveitando o 75 aniversario do seu pasamento.

A ruta tivo o seu punto de partida na coñecida como antiga Escola de Parapía, sita nas inmediacións do cruce de Portomaior na PO-551. Os lugares escollidos para este roteiro están vencellados aos espazos nos que Castelao estivo en 1932 xunto a Ramón Otero Pedrayo ou Alexandre Bóveda en mitins do Partido Galeguista.

