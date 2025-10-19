Un siglo de la Compañía de María en Cangas

Visitación Malvar, Presentación González, Isidora Boente, Camila Losada, Rafaela González y Magdalena Cabanas. Son los nombres de las primeras monjas de la Compañía de María, que en 1925 llegaron a Cangas desde Santander para poner en marcha en la comarca un colegio que acaba de cumplir su primer siglo de vida. Fue un 14 de octubre de hace justamente 100 años cuando las religiosas empiezan a impartir clases de enseñanza primaria, cultura general, piano, corte... Para conmemorar este centenario el colegio cangués celebró ayer por la tarde un amplio programa de actos, con la presencia de la Superiora General de la Provincia del Mediterráneo de la orden, Nélida Andrés Castroviejo.

La ceremonia comenzó con la bienvenida de la directora, Clara Isabel Piñeiro, que es la segunda laica que ostenta la dirección del centro. Luego fue el turno para la Superiora General y para la presentación del lema, himno y camiseta del centenario. Antes de la celebración de una misa en la capilla del colegio se proyectó un vídeo conmemorativo sobre la historia de la Compañía de María en Cangas. Después del oficio religioso se pasó a un ambiente más distendido y relajado, con un cóctel de cortesía que sirvió como punto de encuentro de la comunidad educativa, equipos directivos, religiosas y autoridades. Entre las personalidades presentes había miembros de la corporación municipal canguesa y el jefe territorial de Educación, César Pérez Ares.

Los reconocimientos por el centenario de la Compañía de María en Cangas ya comenzaron con motivo de la Semana Santa de este año. La coordinadora de cofradías invitó a la última monja que fue directora del centro, Teresa Gestal, a que se encargase del pregón inaugural en la excolegiata.

Un momento de la celebración de ayer en el colegio Compañía de María de Cangas. / Pablo Hernández

A lo largo de este siglo el colegio cangués fue evolucionando con la sociedad para adaptarse a sus necesidades y nuevos tiempos. En 1964 se convirtió en una filial del Instituto Femenino de Vigo, lo que permitía que las niñas de la comarca estudiasen el bachillerato sin necesidad de desplazarse.

El bachiller se mantuvo hasta el curso 1971/72 y desaparece con la implantación de la nueva ley de educación. En 1976 llega una de las grandes transformaciones de la Compañía de María, que se convierte en un centro de la entonces Educación General Básica (EGB). Empieza con 16 unidades, que a principios de la década de 1980 suben a 18. Para entonces el alumnado ya era mixto. «La educación va planteando nuevos interrogantes y son necesarios nuevos caminos. En el curso 1978/79 se empiezan a admitir niños y a llevar adelante la tarea de la coeducación», cuenta su actual directora.

Unos cambios que no se detienen aquí. En 1990 pone en marcha un Aula Especial, que le permite ser reconocido como Centro de Integración; en 1996 se amplían las unidades a segundo ciclo de educación infantil y en 1997 se autoriza su funcionamiento como centro de educación secundaria; en 2000 se convierte en centro plurilingüe y en 2015 en plurinfantil.

«Queda cara el futuro el seguir dando respuesta a otras necesidades que se puedan presentar y responder, dentro de lo posible, al planteamiento de querer para nuestro alumnado una educación integral, con un sentido cristiano de la vida, que les lleve a mirar el futuro con esperanza y con deseo de ser agentes transformadores», concluye la actual directora del Compañía de María de Cangas.