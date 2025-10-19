Moaña abre sus astilleros el día 7 con una exposición sobre su historia

La recuperación de los astilleros tradicionales de A Seara en el centro de Moaña –el de Casqueiro y el de Carlagho– es ya una realidad. Y es que el Concello firmará el acta de recepción técnica de la obra este martes 21 de octubre y el viernes 7 de noviembre está prevista la inauguración oficial y apertura a los vecinos de estas dos estructuras del patrimonio marítimo moañés. Se espera un acto de puesta de largo con autoridades y personas ligadas a las carpinterías de ribeira. Las obras de rehabilitación concluirán en unos días después de un año y cinco meses de trabajo.

La concejala de Patrimonio, María Ortega, apela a que con esta intervención el Concello «devuelve a Moaña una parte esencial de su historia» pues el proyecto iniciado en julio de 2024 «rescata el espíritu marinero de la villa y lo transforma en un espacio de futuro». En este sentido considera los históricos astilleros de Carlagho y Casqueiro como «testigos de un pasado en el que el oficio y la vida marinera marcaban el rimo de la villa».

Interior de la carpintería de Carlagho. / | FdV

La inversión para esta rehabilitación rozó el millón de euros y fue cofinanciada por el GALP Ría de Vigo-A Guarda, la Diputación de Pontevedra y el propio Concello con fondos propios. Gracias a ese desembolso económico en la carpintería de Casqueiro, que había sido quemada en un incendio intencionado en el año 2017, se pudo recrear su configuración original, con la estructura de madera y sus característicos pórticos. Se convertirá en un espacio multifuncional, expositivo, museístico y cultural «en el que mantener viva la memoria de las manos que trabajaron en las embarcaciones tradicionales», añade Ortega.

Últimos retoques, esta semana. | FdV

Por su parte, la carpintería de Carlagho se adaptó para poder acoger actividades, visitas guiadas y eventos que tengan por objeto preservar y transmitir el legado marinero de la villa. Ya de entrada, ambos astilleros acogerán una exposición permanente sobre su historia, que funcionará como fondo museístico y didáctico del nuevo espacio, permitiendo conocer de cerca el trabajo artesanal y la importancia de los oficios ligados al mar.

Las rampas de acceso al mar. / | FdV

Con la fecha de la apertura ya fijada, la alcaldesa, Leticia Santos, señala que se devolverá a los vecinos «un espacio en el centro, pegado al borde litoral, recuperando un lugar icónico dentro de la historia de nuestro concello y convirtiendo todo el entorno de Seara en un área de estancia y convivencia en el que seguir poniendo en valor nuestro patrimonio marítimo».

A mayores el Concello está ejecutando una adecuación de todo el entorno «creando una nueva plaza peatonal» para transformar parte de la avenida Concepción Arenal. El gobierno local espera que la recuperación de este espacio emblemático actúe como «impulso al turismo sostenible y de calidad, ligado al patrimonio pesquero y a la divulgación de las tradiciones marítimas de Moaña».

La madera se combina con la piedra. / | FdV

En el entorno resta por ejecutarse el final del paseo marítimo de Seara que conecte toda la senda costera del casco urbano. El Concello está pendiente de que Costas recupere la zona de servidumbre ocupada por propietarios particulares.