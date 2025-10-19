Marcha Fina Acuña, hoy, contra el cáncer de mama

El colectivo de diagnosticadas de cáncer de mama organiza esta mañana su tradicional y siempre multitudinaria marcha solidaria Fina Acuña para visibilizar esta enfermedad, exigir más investigación y recaudar fondos para sus actividades de ayuda a las vecinas de la comarca con este tipo de cáncer.

Una columna de gente, con ropa rosa, saldrá del Concello de Bueu a las 9.45 horas. Otra saldrá de Moaña a las 10.00 horas. Se encontrarán ante la Casa da Bóla de Cangas alrededor de las 12.00 horas en donde, desde el balcón, directivas de Adicam y autoridades pronunciarán los discursos.

Las marchas desafiarán a la amenaza de lluvia que las previsiones anuncian para esta mañana. Todos los que participen se inscribieron previamente con una donación de un euro para Adicam. Se espera que la carretera general, PO-551, se tiña esta mañana del color rosa más solidario.