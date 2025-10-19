El mal tiempo obliga a aplazar la Feira ECOartesá

La Feira ECOartesá de Moaña debía celebrarse a lo largo de la jornada de hoy en la alameda del casco urbano. Sería la vigésima edición de un evento que se celebra dos veces cada año, una en primavera y otra en otoño. Sin embargo las malas previsiones del tiempo para hoy obligan al Concello a aplazar la feria. Los espectáculos de música y ocio infantil así como la instalación de puestos de artesanía y productos ecológicos se trasladarán a una nueva fecha todavía por decidir.