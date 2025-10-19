Una familia de «Rabiosos» muy unida.

Que su apodo no nos confunda, porque la realidad constata que, al menos entre ellos, en la saga de los García Martínez no existe rabia ninguna. Buscan motivos para juntarse, y ayer lo hicieron en el hotel Las Vegas, de Cangas, para compartir comida y posar para la foto de familia.

No solo por las lindes hay debate sobre la Illa dos Ratos

A la histórica discrepancia sobre si la Illa dos Ratos pertenece a Cangas o a Moaña se le puede sumar también otra de índole toponímica. Y es que en Google Maps viene identificada como «Illa das Ratas». Alguien experto en la materia debería arrojar luz sobre el asunto. Ya se sabe que Google es el oráculo de nuestros tiempos y si está en un error es mejor subsanarlo antes de que este nombre se quede fijado para siempre.

Una poda de árboles más que selectiva, ¿para la foto?

Ya sea por motivos ecológicos o económicos, no parece que haya intención en el gobierno de Cangas de podar los árboles de alamedas y otros espacios públicos este otoño. Sorprende, sin embargo, que se produzca la excepción con dos ejemplares situados frente a la Casa da Bola, punto de llegada de la marcha solidaria de Adicam que recorre hoy la comarca. Alguna lengua viperina apunta que los políticos no quieren que las ramas les hagan sombra en sus fotos en el balcón. Qué mal pensados son algun@s...