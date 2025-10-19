Bueu recupera la mejora de la Rúa Nova de Arriba para el Plan Extra

Hace unas semanas la Diputación de Pontevedra anunció la segunda edición del Plan Extra, dotado con más de 35 millones de euros para los ayuntamientos de la provincia. El gobierno local BNG-PSOE en Bueu ya ha decidido cuál será el proyecto que se presentará en esta ocasión: la mejora y humanización del entorno de la Rúa Nova de Arriba, en el centro de Beluso, cuyo presupuesto supera los 750.000 euros.

El documento técnico ya está redactado y solo serán necesarios algunos ajustes y comprobar si es necesario renovar alguna autorización sectorial. El Concello elaboró la propuesta con una subvención de la Red Ágora de la propia Diputación y luego la presentó dentro de una convocatoria del Plan PON 2030, también de la institución provincial. En aquel entonces se quedó a las puertas de entrar en la selección final. Ahora el ejecutivo local lo recupera y argumenta que se ajusta a las bases del II Plan Extra. «É unha actuación extraordinaria posto que vai representar unha transformación urbana e de calidade nun espazo tan importante», explican desde el bipartito BNG-PSOE.

Esta intervención forma parte del proyecto global para el centro de Beluso, que se articula a través del desarrollo de la unidad de actuación situada delante de la Casa do Pobo. Esta fase toma como eje la Plaza da Rúa Nova de Arriba, justo al lado de la carretera EP-1301 [en un tramo cuya titularidad fue transferida este mismo año al Concello de Bueu] y los caminos que la rodean. El ámbito total supera los 4.000 metros cuadrados de superficie y el objetivo es que en estos espacios los peatones pasen a tener preferencia.

Tres ámbitos

El proyecto técnico señala tres espacios diferenciados. Uno es la propia Plaza da Rúa de Arriba (antiguo campo de fiestas), que a su alrededor cuenta con un vial con un «trazado circular moi singular», que sirve de acceso a viviendas y fincas y con un ancho variable de entre 3 y 3-5 metros. Incluso hay un punto con un estrechamiento puntual que deja un espacio de menos dos metros.

Los otros dos viales en los se intervendrá comunican la Rúa Nova de Arriba con la carretera general PO-315 a la altura del lugar de Vilar: uno está situado en las inmediaciones de la propia plaza, con una anchura de entre 2 y 3 metros y el segundo está situado en Chan de Piñeiro, justo donde se ubica un cruceiro.

Recreación de uno de los viales incluidos en la humanización de la Rúa Nova de Arriba de Beluso. / C.B.

La propuesta técnica prevé la sustitución del actual pavimento de asfalto por una plataforma única al mismo nivel en todo el ámbito de actuación, con una mayor presencia de hormigón en las zonas de tránsito de vehículos y de placas de granito en los lugares de mayor presencia peatonal y de esparcimiento. Uno de los objetivos es que estos viales pasen a tener un tráfico restringido, solo para residentes, servicios y vehículos de emergencia como ambulancias. «Tamén a recuperación da Praza da Rúa Nova como espazo peonil de estancia foi outrora», se añade en la memoria del proyecto.

En la primera edición del Plan Extra el Concello de Bueu incluyó el Parque Urbano Lugrís, que está pendiente de licitar, y en esta segunda apuesta por la humanización de este entorno del centro de Beluso. Las bases establecen que los ayuntamientos con una población de entre 10.001 y 20.000 habitantes podrán optar a una subvención máxima de 900.000 euros y que debe servir para financiar el 75% del coste total del proyecto.