De Tomorrowland al Samaín de Moaña

Moaña ya piensa en el Samaín y lo hace a lo grande. Y es que el Concello y otras entidades como la Asociación Sociocultural Trebellos o la productora Voleando presentaron ayer una programación que incluye actividades para niños y adolescentes con los disfraces y la temática de terror muy presente. Además, ya por la noche, se desplegará un escenario para la primera edición del festival Lenda, encabezado por el Dj Jose AM, que pinchó en la edición de 2024 del Tomorrowland, el festival de música electrónica más prestigioso del mundo y que se celebra en Bélgica. Compartirán escenario con Jose AM, la noche del viernes 31 octubre para el sábado 1 de noviembre, el DJ Carlos González y DJ SU, además del grupo DSYPL.

Antes del festival de la noche de brujas, la Asociación Trebellos se encargará del Samaín infantil entre las 17 y las 20.00 horas en el alto de la Praza de Abastos. Habrá talleres de decoración de calabazas, pintura de caras y juegos terroríficos. También actuará la Pitonisa Felisa que leerá el futuro que aguarda a los niños y a las 18.00 horas actuará el Clown Zigani. El mismo viernes 31, en la carpa de la alameda, habrá también una fiesta para jóvenes desde las 21.00 horas. El mismo espacio que de noche acogerá el festival Lenda.

El 1 de noviembre, por su parte, al coincidir en sábado, seguirá la fiesta relacionada con el Samaín. No en vano habrá actividades para jóvenes y adolescentes en la Casa da Mocidade desde las 19.00 horas, con música, cócteles sin alcohol, set de maquillaje y photocall. Se dirige a jóvenes de 12 a 17 años.

Además, en la propia Casa da Mocidade se podrá participar de un escape room de temática de terror para grupos de ocho personas, que tendrán 50 minutos para escapar. El plazo de inscripción abre hoy en el teléfono 644548064. El escape room se puede realizar entre el 31 de octubre y el 1 y 3 de noviembre. «¿Estades seguros de que sairedes con vida?», es la frase con la que se reta a los participantes.

En la parroquia de Tirán, el 1 de noviembre, también se celebrará un magosto-samaín «para recuperarnos del miedo de la noche con unas castañas asadas», explica la concejala de Cultura, Coral Ríos. Será en el Centro Social Castroviejo.