Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los «rituales» en el patrimonio de la comarca, sin sospechosos

Alimentos y flores depositados en la torre de Meira. | FdV

Alimentos y flores depositados en la torre de Meira. | FdV

REDACCIÓN

O Morrazo

Los supuestos rituales mágicos que se realizaron en los atrios de las iglesias de San Martiño en Moaña y de Darbo en Cangas, con círculos de fuego, siguen sin sospechosos. Se desconoce si Patrimonio analizará la piedra para determinar los daños. A esto se suman otros presuntos rituales celebrados en la torre medieval de Meira, en donde aparecieron flores y alimentos como plátanos, galletas, magdalenas, velas y distintos líquidos. En este caso se descarta el daño al patrimonio. Fue recogido por los encargados de las excavaciones arqueológicas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents