Los «rituales» en el patrimonio de la comarca, sin sospechosos
REDACCIÓN
O Morrazo
Los supuestos rituales mágicos que se realizaron en los atrios de las iglesias de San Martiño en Moaña y de Darbo en Cangas, con círculos de fuego, siguen sin sospechosos. Se desconoce si Patrimonio analizará la piedra para determinar los daños. A esto se suman otros presuntos rituales celebrados en la torre medieval de Meira, en donde aparecieron flores y alimentos como plátanos, galletas, magdalenas, velas y distintos líquidos. En este caso se descarta el daño al patrimonio. Fue recogido por los encargados de las excavaciones arqueológicas.
