El pulpo prolonga su «veraneo» y la flota aguarda que llegue el mal tiempo

El buen tiempo del que disfruta Galicia cuando ya se ha superado el ecuador del mes de octubre no solo favorece a quien estira el verano buscando los últimos rayos de sol y un chapuzón en la playa. Hay algunas especies marinas que parece que también disfrutan de un «veraneo» extra. El caso más evidente es el del pulpo, que permanece agazapado en sus «laños» o refugios y la flota de la nasa se las ve y se las desea para volver a puerto con unas capturas que le permitan salvar el día. En el puerto de Bueu la mayoría de los barcos evitan salir todos los días: lo hacen en jornadas alternas o con dos días de diferencia debido a las dificultades para pescar.

Esta situación puede que esté a punto de dar un vuelco. A partir de este fin de semana se espera un cambio meteorológico que significaría la entrada del otoño: lluvias y las primeras borrascas de la estación. Justo lo que necesita los naseiros, aunque es probable que al cefálopodo no le guste tanto. «O mar está moi calmo, non houbo ningunha revoltura e o polbo segue agochado e sen saír», explicaban algunos marineros de Bueu esta semana, que llegaban a puerto con apenas un «capacho» de pulpo. «Se hai mal tempo e algún temporal o mar vai empezar a moverse máis e polbo vai ter que saír para buscar comida», añaden.

Con todo, los datos de la plataforma Pesca de Galicia constatan que la combinación de paro biológico y veda de este año –entre abril y principios de julio– ha tenido efectos beneficiosos sobre la especie, que muestra signos de recuperación después de varios años de penurias. Desde que se abrió la actual campaña el 1 de julio la lonja de Bueu subastó más de 68.000 kilos de pulpo, que han supuesto una facturación por encima de los 800.000 euros. Unos números que «cantan» con respecto al mismo periodo del año pasado: menos de 30.000 kilos y poco más de 317.000 euros de volumen de negocio.

Un barco de las nasas del pulpo descarga esta semana en el puerto de Bueu sus capturas de pulpo en únicamente dos "capachos". / Fdv

En Cangas –con una flota de la nasa más reducida– la situación es similar. Entre julio y mediados de octubre el cefalópodo descargado supera los 28.000 kilos y se acerca a los 340.000 euros en ventas. Mientras, en 2024 fueron apenas 15.200 kilos y menos de 175.000 euros.

Datos a nivel autonómico

Esta recuperación en la pesquería del pulpo es extrapolable a nivel autonómico. En el tiempo transcurrido en la actual campaña se superan los 560.000 kilos y los 6,4 millones de euros de facturación. El año pasado a estas alturas no se llegaba a los 310.000 kilos y los ingresos era de 3,3 millones de euros. Diferencias abismales.

El proceso de clasificación de las capturas de pulpo, esta semana, en la lonja de la Cofradía de Bueu. / Fdv

Pese a ello las estadísticas también reflejan un estancamiento en las capturas en las últimas semanas. Bueu comenzó la campaña con hasta diez seguidos con descargas por encima de los 3.000 kilos y hasta finales de julio las capturas diarias se mantuvieron por encima de los 1.000 kilos. Unos números a los que no se ha vuelto acercar. En agosto hubo pocas jornadas en las que se superase la barrera de los 600 kilos y el 26 de agosto se marcó un mínimo de solo 42 kilos.

Curiosamente y para dar la razón a los naseiros durante la primera quincena de septiembre, en la que predominó el mal tiempo, las capturas volvieron a experimentar un ligero repunte, con varios días en los que se rozaron los 1.000 kilos. Y cuando regresó el tiempo seco y soleado la pesca volvió a resentirse. Y como ejemplo el 9 de octubre, con solo 51 kilos. De esta manera es imposible alcanzar los cupos máximo autorizados, que desde el 1 de septiembre son 55 kilos por barco y otros 55 kilos por tripulante enrolado y a bordo, hasta un máximo de 380 kilos.

Todo esto se refleja en que los barcos espacian más sus salidas al mar, tanto para ahorrar combustible como para dejar más tiempo las nasas en el mar. Aún así y a diferencia de lo que ocurre en Inglaterra, donde tienen un «bendito» problema con la espectacular abundancia de pulpo, el cefalópodo se resiste a dejar su prolongado veraneo, al resguardo de las nasas y de los cebos de la flota. Unas vacaciones que los marineros, a la vista de las previsiones de MeteoGalicia, confían en que estén a punto de acabarse.