El PSOE implica al PP y AV en los «feitos violentos» por la subida del recibo de basura
G.M.P.
El PSdeG-PSOE de los tres concellos de O Morrazo (Cangas, Moaña y Bueu) ha hecho público su «preocupación polos feitos violentos producidos en Cangas durante a xuntanza da Mancomunidade do Morrazo e auspiciados directamente polo Partido Popular e Alternativa Veciñal». Entienden que este proceder de los grupos de oposición «socava os piares do respecto democrático que deben sustentar todo o debate institucional e social», y que negarse a condenarlos publicamente por parte de dirigentes locales, provinciales y autonómicos resulta «intolerable».
Los socialistas atribuyen la subida de la tasa de residuos a una directiva europea «de obrigado cumprimento» y a las tarifas que aplica Sogama por el tratamiento de residuos, y apuntan a la «participación directa» de responsables populares «na preparación e comisión destes incidentes, un salto cualitativo en dirección á kale borroka que nos produce unha mestura de perplexidade e indignación».
Desde el PSOE «reprobamos e reprobaremos sempre a violencia, veña de onde veña, e condenamos tódolos incidentes sen titubeos e sen encubrimentos». «Non nos limitamos nin a declaracións xenéricas nin a frases baleiras. Condenamos a violencia concreta en cada incidente concreto e reprobamos aos seus instigadores e perpetradores, teñan as siglas que teñan», remachan los socialistas de O Morrazo.
